Rez koji je sve iznenadio: Anastasia nakon finala showa napravila veliku promjenu

Nakon što je obilježila petu sezonu RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' i privukla veliku pažnju svojom pričom s Petrom, Anastasia i dalje ostaje u fokusu javnosti.

Ovoga puta razlog nisu emocije ni odnosi iz showa, već promjena izgleda koja nije prošla nezapaženo.

Od duge do kratke kose

Anastasia se odlučila na konkretnu promjenu i to onu koja se ne može sakriti. Dugu kosu zamijenila je kraćom, lepršavijom frizurom koja joj daje potpuno drugačiji, svježiji izgled i dodatno naglašava crte lica.

Nova frizura unijela je dozu razigranosti i modernog štiha u njezin imidž, a promjena je brzo privukla pažnju na društvenim mrežama. Komentari pratitelja ne prestaju stizati, a mnogi ističu kako joj upravo ova verzija izgleda možda i najbolje pristaje do sada.

'Sve se dogodilo s nekim razlogom'

Podsjetimo, u prvom zajedničkom intervjuu nakon finala, Anastasia i Petar su ekskluzivno za Net.hr progovorili o svojoj ljubavi. Tada su, između ostalog, otkrili i kada su shvatili da njihov odnos nije samo show, ali i bi li, iz ove pozicije, nešto promijenili u istom.

"Odmah nakon ključa shvatila sam da mi se Petar jako svidio. Njegov pristup prema meni i emotivna zrelost jako su me privukli i tada sam prvi put jasno mogla vidjeti sebe pored takvog muškarca", kazala nam je Anastasia dok je Petar dodao:

"Mislim da se sve odigralo na način da bismo mi bili sada zajedno i nakon svega ovoga polako počinjem vjerovati u sudbinu. Sve se dogodilo s nekim razlogom i zbog toga smo sada tu gdje jesmo".

