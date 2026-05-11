Humanitarna udruga 'RTL pomaže djeci' otvorila natječaj za donacije 2026. godine!

Radite s djecom u bolnici, školi, vrtiću, knjižnici, ustanovi socijalne skrbi ili nekoj drugoj neprofitnoj organizaciji? Imate projekt koji treba podršku i pomoć u realizaciji?

Humanitarna udruga "RTL pomaže djeci" poziva neprofitne organizacije koje na području Republike Hrvatske rade za dobrobit djece (do 18 godina starosti) da prijave svoje projekte za financiranje!

Prijavitelj je obvezan popuniti online prijavnicu koju možete pronaći na sljedećem linku: www.rtlpomazedjeci.hr/prijava

Opća pravila i temeljne smjernice za prijavu

Udruga pomaže isključivo projektnim organizacijama koje djeluju na području Republike Hrvatske za dobrobit djece

pomoć bolesnoj, nemoćnoj ili potrebitoj djeci

pomoć u obliku razvoja sigurnog, poticajnog i kreativnog okruženja za rast, razvoj i odgoj djece

konačna odluka o odabiru prijavitelja po javnom pozivu u okviru godišnjeg natječaja u isključivoj je nadležnosti i ovisi o diskrecijskoj ocjeni tijela Udruge, s time da nijedan prijavljeni ne mora biti odabran.

Da bi se mogao kvalificirati, prijavitelj mora:

biti pravno ustrojen i registriran pri mjerodavnoj instituciji u Republici Hrvatskoj te mora biti aktivan minimalno godinu dana

biti neprofitna organizacija (udruga, škola, vrtić, ustanova socijalne skrbi, bolnica i dr.)

poslovati u skladu s poreznim pravilima i uvjetima

imati odgovarajuću strukturu i zadovoljavajuće kapacitete koji osiguravaju izvedbu ciljeva projekta

Udruga neće snositi operativne troškove (troškovi plaća, iznajmljivanja, režijski troškovi, edukacije i sl.)

iskoristiti odobrenu donaciju u skladu s navedenom svrhom te u roku od maksimalno godinu dana

Uz prijavnicu molimo priložiti sljedeće dokumente (nepotpune prijave neće se razmatrati):

financijski plan (proračun i dinamika realizacije) za financiranje projekta

realnu procjenu troškova napravljenu na temelju službenih ponuda roba i usluga (priložiti preslike službenih ponuda); za dječja igrališta obavezno je uključiti ponudu za antitraumatsku podlogu i inspekciju TÜV Hrvatska

presliku statuta

presliku rješenja o registraciji

presliku obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u (matični broj) i presliku potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB)

organigram – grafički prikaz strukture organizacije

godišnji izvještaj o radu i aktivnostima za prethodnu godinu

ako je prostor kojim se organizacija koristi/u kojem će se projekt provoditi u najmu, potrebno je predočiti ugovor iz kojeg je vidljivo trajanje usluge najma

pregled radnog iskustva i kvalifikacija odgovorne osobe te provoditelja projekta (molimo da ne navodite ostale osobne podatke poput OIB-a, adrese, e-maila, telefonskog broja i sl.)

izvještaj o prihodima i rashodima (obrazac PR-RAS-NPF) za prethodnu godinu

bilanca za prethodnu godinu (obrazac BIL-NPF)

ako organizacija naplaćuje članarinu ili bilo kakav drugi oblik troška za korisnike, potrebno je to naznačiti u opisu projekta

fotografije postojećeg stanja

Rok za prijavu: 30. lipnja 2026. godine

Popis projekata odabranih za financiranje bit će objavljen na internetskoj stranici http://rtlpomazedjeci.hr/.

Način prijave: Prijaviti se možete putem online prijavnice na mrežnoj stranici www.rtlpomazedjeci.hr, na podstranici "Prijava".

Kontakt za sva pitanja u vezi natječaja:

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Humanitarnu udrugu "RTL pomaže djeci" na:

Tel: 01 3660 934

E-mail: [email protected]

POGLEDAJTE VIDEO: 'RTL pomaže djeci' ponovno u akciji: Donacijama opremljen odjel neonatologije u Novoj Gradiški