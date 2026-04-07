MOVEIT AKADEMIJA

Humanitarna utrka na Jarunu: Sav prihod namijenjen je donaciji 'RTL pomaže djeci'

Humanitarna utrka na Jarunu: Sav prihod namijenjen je donaciji 'RTL pomaže djeci'
Foto: Ilustracija Marko Prpic/PIXSELL

Studenti Ekonomskog fakulteta organiziraju humanitarnu utrku na Jarunu, a sav prihod ide organizaciji RTL pomaže djeci

7.4.2026.
14:16
Neprofitna studentska udruga Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, HAZef, organizira projekt MoveIT Akademije, u sklopu kojeg pripremaju i humanitarnu utrku na Jarunu.

Riječ je o sportskom događaju humanitarnog karaktera koji će se održati 19.travnja točno u podne, a sav prihod od kotizacija namijenjen je donaciji organizaciji RTL pomaže djeci. Cilj projekta je, uz promociju zdravog načina života i rekreacije, potaknuti i solidarnost te pomoći onima kojima je to najpotrebnije.

Utrka se organizira pod pokroviteljstvom Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog saveza sportske rekreacije, a dolazi nakon uspješne edukacije održane 5. ožujka 2026. godine, na kojoj su sudjelovali Nataša Osmokrović, Goran Šprem i Juraj Šebalj.

Sudionici će imati priliku trčati krug oko Jarunskog jezera te uživati u zabavnom programu i nagradama koje su osigurali sponzori, posebno za najbrže natjecatelje. Organizatori ističu kako sudjelovanje nije rezervirano samo za iskusne trkače, već pozivaju sve, od rekreativaca do početnika, da se uključe.

"Jednim naizgled malim projektom, koji organiziraju isključivo studenti, svijet se mijenja na bolje. Svakom kupljenom kotizacijom pomažete onima kojima je to najpotrebnije", poručuju organizatori.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti OVDJE  

POGLEDAJTE VIDEO: Uključite se u projekt 'RTL pomaže djeci' za specijalnu bolnicu Thalassotherapia Crikvenica

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
