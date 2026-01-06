Američki naftaši uhvatili u laži Donalda Trumpa: Sprema se veliki sastanak za Venezuelu

Sjedinjene Države mogle bi subvencionirati naftne tvrtke u obnovi energetske infrastrukture Venezuele, rekao je američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za NBC News u ponedjeljak.

Trump je za NBC rekao i da bi takav projekt mogao trajati manje od 18 mjeseci te da će velike naftne kompanije morati "puno potrošiti u obnovu venezuelanske naftne industrije, a zatim dobiti povrat od nas ili putem prihoda“.

U intervjuu je rekao i da SAD nisu u ratu s Venezuelom, i da Venezuela neće imati nove izbore u sljedećih 30 dana,

Administracija predsjednika Trumpa planira se sastati s rukovoditeljima američkih naftnih tvrtki kasnije ovog tjedna kako bi razgovarali o povećanju proizvodnje venezuelanske nafte nakon što su američke snage svrgnule njezinog čelnika Nicolasa Madura, prema izvoru upoznatom s tim pitanjem.

Tri najveće američke naftne tvrtke - Exxon Mobil, ConocoPhillips i Chevron - još nisu razgovarale s administracijom o Madurovom svrgavanju, prema riječima četiri rukovoditelja naftne industrije upoznata s tim pitanjem, što proturječi Trumpovim izjavama tijekom vikenda da je već održao sastanke sa "svim" američkim naftnim tvrtkama, i prije i nakon što je Maduro uhićen.

'Spremni smo uložiti velika sredstva u Venezuelu'

"Nitko u te tri tvrtke nije razgovarao s Bijelom kućom o poslovanju u Venezueli, prije ili nakon svrgavanja do sada", rekao je jedan od izvora u ponedjeljak.

Bijela kuća nije komentirala sastanke, ali je rekla da vjeruje da je američka naftna industrija spremna za preseljenje u Venezuelu. "Sve naše naftne tvrtke spremne su i voljne uložiti velika sredstva u Venezuelu koja će obnoviti njihovu naftnu infrastrukturu, koju je uništio nelegitimni Madurov režim", rekao je glasnogovornik Bijele kuće Taylor Rogers.

CBS News, pozivajući se na neimenovani izvor, objavio je da će se rukovoditelji tri najveće tvrtke u četvrtak sastati s ministrom energetike Chrisom Wrightom.

Jedan rukovoditelj naftne industrije rekao je za Reuters da će tvrtke oklijevati razgovarati o potencijalnim operacijama u Venezueli u grupnim postavkama s Bijelom kućom, navodeći antimonopolske probleme koji ograničavaju kolektivne rasprave među konkurentima o investicijskim planovima, vremenu i razinama proizvodnje.

