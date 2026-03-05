Najezda žohara u poznatom lancu burgera u Zagrebu, imamo snimke! 'Riječ je o širem problemu'

Poznati lanac burgera, Submarine, suočava se s najezdom žohara na svojoj lokaciji u zagrebačkoj Tkalčićevoj ulici. Desetine njih hoda po podu, ima ih u sudoperima pa čak i na stolovima na kojima posjetitelji jedu.

Sve je to prikazano na fotografijama i videozapisima koji su nam pristigli u redakciju.

'Upoznati smo s problemom'

O cijelom smo slučaju poslali upit Submarineu iz kojeg su nam odgovorili da su upoznati s problemom žohara i da aktivno rade na njegovom rješavanju.

"Dezinsekciju provodimo interno daleko iznad zakonskog minimuma. Točnije, pojačane mjere dezinsekcije, samo ove godine, provedene su 23.1., 9.2. te 3.3.. metodom vlažne aplikacije te geliranjem (aplikacija insekticida u obliku gela). Također su postavljene kontrolne lovke za žohare", pojasnili su.

Problem cijelog centra Zagreba?

Ističu da je riječ o širem problemu s kojim se suočava cijeli centar grada Zagreba, a da je za njegovo dugoročno rješavanje 'potrebno sustavno djelovanje i na gradskoj razini'.

"Podsjećamo kako Submarine, kao najveći domaći lanac burger restorana, primjenjuje stroge procedure u pogledu kvalitete, nabave i pripreme namirnica, kao i svih higijenskih procesa. Svaku pritužbu shvaćamo ozbiljno te na svaki komentar hitno reagiramo kako bismo problem u najkraćem mogućem roku identificirali i otklonili", rekli su iz Submarinea.

'U 12 godina nisu utvrđene nikakve nepravilnosti'

Naglašavaju i da inspekcije u posljednjih 12 godina poslovanja nisu utvrdile nepravilnosti niti u jednom njihovom restoranu.

"Sanitarne inspekcije u svim našim restoranima tijekom gotovo 12 godina poslovanja nisu utvrdile nikakve nepravilnosti. Poslujemo u potpunosti u skladu sa svim važećim zakonskim propisima i higijenskim standardima te redovito provodimo interne i eksterne kontrole kako bismo osigurali najvišu razinu sigurnosti i kvalitete", kazali su iz Submarinea.

