Njuškanjem daha pas joj otkrio zloćudnu bolest u ranoj fazi: 'Spasila vam je život'

Colleen Ferguson, 70-godišnja umirovljenica, tvrdi da joj je njezin pas spasio život nakon što je upornim njuškanjem njezina daha otkrio zloćudnu bolest u ranoj fazi.

Njemačka ovčarka Inca prva je primijetila da nešto nije u redu, tjednima prije nego što su liječnici uspjeli postaviti dijagnozu.

Uporno njuškanje i zabrinut pogled

Sve je počelo kada je Colleen primijetila da se njezina tada dvogodišnja kujica Inca počela neobično ponašati. Opsesivno joj je njušila dah, a na licu bi joj se pojavio, kako Colleen opisuje, zabrinut izraz. Nakon nekoliko tjedana takvog ponašanja, odlučila je posjetiti liječnika obiteljske medicine. Obavila je pregled zubi i nekoliko osnovnih testova, no svi su se vratili s negativnim rezultatima.

Unatoč tome, Inca, koju je Colleen nabavila za natjecanja u dresuri, nije odustajala. Njezina upornost potaknula je Colleen da nekoliko mjeseci kasnije zatraži detaljan pregled cijelog tijela.

Šokantna dijagnoza nakon detaljnog pregleda

Ubrzo nakon pregleda, Colleen je primila poziv od liječnika koji joj je priopćio šokantne vijesti: u lijevom plućnom krilu imala je tumor veličine loptice za golf. Kasnije je dijagnosticiran kao rak u prvom stadiju. Ova majka dvoje djece bila je u potpunom šoku, pogotovo jer je isprva mislila da je Incino ponašanje povezano s njezinom intolerancijom na gluten i promjenama koje bi pas mogao osjetiti u njezinoj probavi.

"Njezino ponašanje prema meni se promijenilo, jednostavno se usredotočila na moja usta. Svaki put kad bi mi uspjela ponjušiti dah, namrštila bi se", ispričala je bivša profesorica znanosti i matematike. "Imala je tu fokusiranu namjeru i niste je mogli odgurnuti dok ne biste izdahnuli. Kad bi to dobila, uputila bi mi takav pogled i otišla. Ni na koji način nisam očekivala rak pluća. Bio je to ogroman šok jer sam nepušačica, a kao profesorica biologije bila sam izrazito protiv pušenja."

Dodala je kako nije imala apsolutno nikakvih simptoma, osim umora koji je pripisivala godinama i radu s tinejdžerima.

'Sada idite i činite što želite'

Srećom, oslobodilo se mjesto na listi čekanja pa je Colleen operirana u lipnju 2015. godine, a tumor joj je uspješno uklonjen bez potrebe za dodatnim liječenjem. Više od deset godina kasnije, odlučna je živjeti punim plućima. Napustila je karijeru u prosvjeti, upisala magisterij iz kreativnog pisanja i ostvarila san da postane objavljivana autorica, piše Mirror.

Colleen za svoj život zahvaljuje voljenoj kujici, nesigurna kako bi se sve odigralo da rak nije otkriven tako rano. "Kirurg mi je tada rekao: 'Nikada ne uhvatimo rak u prvom stadiju, vaš pas vam je spasio život. Sada idite i činite što želite'", prisjetila se.

"Jednostavno sam imala toliko sreće. Svaki dan s njom je poseban. Uhvatiti bolest u prvom stadiju je izvanredno. Ne znam kako bih preživjela radioterapiju i kemoterapiju. Poštedjela me mnogo muke. Često razmišljam o tome kako sam baš nju izabrala i kako je lako mogao biti neki drugi pas. Skoro sam uzela zlatnog retrivera. Što da nisam uzela nju i da je bolest došla do četvrtog stadija?"

Od ljubimca do terapijskog psa

Inca, koja sada ima 13 godina, posebno je obučena kao pas za pomoć pri oporavku kako bi pružila podršku Colleen nakon što je poslije teškog zdravstvenog iskustva počela patiti od napadaja panike i anksioznosti. Spisateljica kaže da joj je njezina pseća družica transformirala život i vratila samopouzdanje, a danas osjeća samo blagu zadihanost.

Na kraju, Colleen ima poruku za sve vlasnike pasa. "Nju treba slaviti, a ljudima treba reći da slušaju svog psa. Oni vam daju puno suptilnije signale nego što mislite."

