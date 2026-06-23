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TRAGEDIJA U WALESU /

U Velikoj Britaniji pronađena mrtva djevojčica (14), policija pokrenula masovnu istragu

U Velikoj Britaniji pronađena mrtva djevojčica (14), policija pokrenula masovnu istragu
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Foto: Maureen McLean/Shutterstock Editorial/Profimedia, ilustracija

U tijeku je istraga zbog ubojstva nakon što je 14-godišnja djevojčica pronađena mrtva u Južnom Walesu

23.6.2026.
16:21
danas.hr
Maureen McLean/Shutterstock Editorial/Profimedia, ilustracija
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U tijeku je istraga zbog ubojstva nakon što je 14-godišnja djevojčica pronađena mrtva u Južnom Walesu, javlja Sky News.

Policija ju je nazvala Lilly, a otkrivena je u ponedjeljak navečer u području Duffryn Parka u Blaini. "Prijavljen je njezin nestanak, a posljednji put je viđena u dugoj crnoj haljini u glavnoj gradskoj ulici oko 18.50 sati u subotu", navodi se uz fotografiju djevojčice na stranicama lokalne policije.

U Velikoj Britaniji pronađena mrtva djevojčica (14), policija pokrenula masovnu istragu
Foto: HEDDLU GWENT POLICE

Inače, Blaina se nalazi u dolinama Južnog Walesa, nekih 29 kilometara sjeverno od glavnog grada Cardiffa.

Velika istraga u tijeku

Glavni inspektor Steven Thomas u izjavi za medije kazao je: "Razumijemo da će ovo izazvati uznemirenost i zabrinutost među našim zajednicama."

"Trenutno imamo veliku policijsku prisutnost u tom području jer su u tijeku istrage kako bi se utvrdile okolnosti smrti. Naši policajci su ovdje i dostupni su vam za razgovor."

Velika BritanijaPronađena MrtvaDjevojčicaWales
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