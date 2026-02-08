Svijet u šoku nakon pada Vonn: 'Ona uvijek ide 110 posto, nikad ništa manje...'

Svi su šokirani padom legendarne Amerikanke Lindsey Vonn. Četrdesetjednogodišnja skijašica pala je u 13. sekundi vožnje, a nesreća je bila toliko stravična da je morao reagirati i helikopter.

Ta nesreća potresla je sportski svijet, Pa tako The Sun piše kako je "Lindsey Vonn je ostala vrišteći u agoniji nakon što je njezin olimpijski san završio u 'katastrofi' zbog strašnog pada". Slično piše i drugi britanski tabloid - Mirror.

"Lindsey Vonn vrištala je u agoniji nakon brutalnog pada na Zimskim olimpijskim igrama", stoji u naslovu tog portala.

"Vonnin povratak završio je noćnom morom nakon što je pala već nekoliko trenutaka po početku svog nastupa. Amerikanku je odmah okružio tim medicinskih stručnjaka dok su unosili nosila. Olimpijska zvijezda mogla se čuti kako jeca i izgledala je kao da trpi jake bolove. Potresne scene ostavile su publiku u šokiranoj tišini, dok je helikopterom prebačena na nosila i odvezena – najvjerojatnije u obližnju bolnicu", piše Mirror.

ESPN pak navodi kako je među navijačima bio popularni reper Snoop Dogg, ali i Vonnina sestra.

"Vonn je na tribinama imala obitelj, uključujući i oca Alana Kildowa, koji je gledao u tlo dok su njegovoj kćeri pružali pomoć. Ostali u publici, uključujući i Snoop Dogga, u tišini su promatrali kako je slavna skijašica naposljetku odvezena sa staze na kojoj je imala toliko lijepih uspomena.

'To je definitivno bilo posljednje što smo željeli vidjeti', rekla je Vonnina sestra Karin Kildow. 'Ona uvijek ide 110 posto, nikada ništa manje, znam da je u to uložila cijelo srce i ponekad se takve stvari dogode. To je vrlo opasan sport'", stoji u tekstu popularnog sportskog portala.

Nije se trebala natjecati

"Kakva drama! Lindsey Vonn (41) teško je stradala u padu na olimpijskom spustu u Cortini d’Ampezzo. Američka superzvijezda nastupila je unatoč puknuću križnih ligamenata, silno želeći doći do svog drugog olimpijskog trijumfa. No dogodilo se nešto strašno", stoji u tekstu njemačkog Bilda.

Kao i ostali, i People ističe problematiku samog dopuštenja da se Vonn natječe nakon ozljede prednjih križnih ligamenata.

"Lindsey Vonn doživjela stravičan pad u finalu Zimskih olimpijskih igara 2026., samo tjedan dana nakon puknuća križnih ligamenata"

Ovim stravičnim padom gotovo je sigurno kako je završila karijera jedne od najvećih skijašica svih vremena.

