Naši heroji stigli kući: 'Svaka godina iza 50. nakon ove utakmice je premija'

Sjajni hrvatski futsal reprezentativci stigli su u Zagreb nakon osvajanja prve medalje. Stigli su tiho bez pompe ili koncerta, a svoju su "proslavu" imali s malobrojnim navijačima u hotelu Garden Hill.

Upoznali smo ljude s ovim prekrasnim sportom

Prvi je na red došao sjajni golman Ante Piplica.

"Noć je bila malo besana, nećemo se lagati, ali nećemo se žaliti. Ponosni smo i sretni. Prva medalja u seniorskom futsalu je tu, ne smijemo zaboraviti ni srebro iz Rige 2019. Nadam se da ćemo kao futsalska zajednica iskoristiti ovo i što bolje promovirati ovaj prekrasan sport," započeo je naš golman prije nego li je izjavio:

"Svaka godina iza 50. nakon ove utakmice je premija! Nije moglo bez stresa. Odvojimo se na dva razlike, računamo to je to, sada smo ih slomili, oni se vrate... Ali vjera da se mi s broncom vraćamo kući nije manjkala nijedne sekunde," rekao je Piplica.

Foto: Pixsell Photo & Video Agency, Pixsell/alamy/profimedia

Izbornik Marinko Mavrović koji je rekao što im svima znači uspjeh:

"Sigurno je da smo i na utakmici i poslije nje bili puni emocija, kad se to slegne shvatiš što si napravio. Napravili smo povijest za hrvatski futsal, ali rekao bih i za hrvatski sport," počeo je izbornik Mavrović prije nego li je nastavio: "Zna se da su u Europi Španjolska i Portugal svoja razina. Puno toga možemo napraviti, i medijski i drugdje. Dosta ljudi u Hrvatskoj nije pratilo futsal u Hrvatskoj, sad smo ih upoznali s tim. To je dinamičan i brz sport, ima puno golova. Vidjeli ste u polufinalima i u finalu. Fenomenalne utakmice i nadamo se da ćemo to iskoristiti (za rast)."

Izbornik je komentirao i utakmicu s Francuzima u borbi za polufinale. Te se utakmice ne bi posramili ni rukometaši koji su nas toliko puta doveli "na rub srčanog udara", jer je Hrvatska primila gol sedam sekundi prije kraja utakmice.

"Vodite dva razlike dvaput, sigurno nismo bili zadovoljni primiti gol sedam sekundi do kraja. Šok, gledam gdje je defibrilator, doktoru da me vrati u život, užas! To nam se ne smije dogoditi, ali to su emocije, ljudi smo od krvi i mesa, tko radi taj i griješi. Ali pronašli smo mir za pucanje tih šesteraca i priveli utakmicu kraju," zaključio je Mavrović koji je komentirao i atmosferu u Ljubljani i uspjeh.

Foto: Davor Puklavec/pixsell

"Da mogu, vratio bi se 30 dana unazad da gledam kako osobne ambicije stavljaju po strani. To su ljudi prepoznali i zato su nas podržali. A sada? Odmor," rekao je izbornik Mavrović.

Situaciju je prokomentirao i kapetan brončanih Franco Jelovčić.

"Razmislit ću još o svojoj mirovini. Pritisak je ogroman, nisam to očekivao. Bilo je tu i većih igrača od mene i vrhunskih majstora. Ali očito imam nešto u sebi što dajem reprezentaciji, cijene me i poštuju pa ću razmisliti. Modrić stalno odgađa odluku? Teško mi se uspoređivati s Lukom Modrićem, ali vidjet ću," zaključio je prvi kapetan s medaljom oko vrata.