München je imao što vidjeti: Ovo je pet najboljih trenutaka spektakularne FNC 27 večeri

FNC 27 donio je nekoliko sjajnih mečeva, neočekivanih pobjednika i spektakularnih nokautova. Malo tko je mogao očekivati da će oba pojasa koja su bila u igri promijeniti vlasnike, ali to se dogodilo.

Hatef Moeil novi je teškaški prvak u FNC-u. Nijemac je u petoj rundi glavne borbe večeri, u SAP Areni u Münchenu, gušenjem u subotu kasno navečer pobijedio Ivana Vitasovića. Isto tako, Francisco Barrio ostao je bez svog pojasa u lakoj diviziji u sunaslovnom meču večeri. Nakon četiri minute i 20 sekundi u prvoj rundi bolji od njega je bio Eskiev, koji je trijumfirao tehničkim nokautom.

Prvo ime FNC 27 eventa je Aleksandar Ilić koji je za samo 24 sekunde slavio protiv Mirana Fabjana, uzvrativši mu tako za poraz u njihovom prvom meču u Areni Zagreb.

Darko Stošić se vratio pobjedama u FNC-u protiv 46-godišnjeg Britanca Olija Thompsona. Ivica "Terror" Trušček jednoglasnom je sudačkom odlukom pobijedio hrabrog Dominica Schobera iz Austrije. Eduard Kexel iznenadio je Filipa Pejića u prvoj rundi i nanio mu poraz. Karomatullo Sufiev je prekidom pobijedio Ahmeda Abdulkadirova u prvoj rundi njihovog meča.

David Travnicek u prvoj je rundi rear naked chokeom pobijedio Milidragovića i došao na skor 5-1-0. Bila mu je to peta uzastopna pobjeda.

U videu gore pogledajte najboljih pet trenutaka večeri po izboru Net.hr-a.