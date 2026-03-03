Kim Kardashian i Lewis Hamilton uhvaćeni na luksuznom odmoru od 3.200 funti po noćenju

Kim Kardashian (45) i vozač Formule 1 Lewis Hamilton (41) podijelili su prve fotografije s romantičnog odmora koji košta vrtoglavih 3.200 funti po noćenju, objavio je tabloid The Sun. Par o kojem se posljednjih mjeseci nagađa dao je obožavateljima uvid u svoj luksuzni bijeg, objavljujući fotografije s odmora i iz teretane u raskošnom resortu. Iako nisu dijelili zajedničke fotografije, nisu ni skrivali da zajedno uživaju u ekskluzivnom utočištu.

Kim je objavila prizore besprijekornog okruženja, dok je Lewis snimljen kako trči na otvorenom i odrađuje intenzivan trening na suncu. Reality zvijezda podijelila je i kadrove spektakularne prirode – dramatične špilje i zalazak sunca tijekom njihova odmora u SAD-u. Impresivna kulisa dodatno je naglasila romantičnu atmosferu, a pratitelji su oduševljeno komentirali i prizore i društvo.

Foto: Instagram Story via lewishamilton

Nakon napornog treninga, Hamilton je pozirao za selfie na jakom suncu, držeći znojnu majicu u ruci, sa šalom i sunčanim naočalama kao jedinim modnim dodacima.

Par boravi na diskretnom odmoru uoči nove sezone Formule 1. Viđeni su kako promatraju pustinjski zalazak sunca u blizini jezera Lake Powell na rijeci Colorado River. Odsjeli su u hotelu Amangiri, luksuznom resortu s pet zvjezdica koji je dugogodišnji favorit obitelji Kardashian. Ekskluzivni resort u Utahu nudi impresivne apartmane i šatorske paviljone, idealne za bijeg od užurbane svakodnevice Kimina doma u Los Angelesu.

Veza nije počela tako nedavno?

Prošlog tjedna The Sun je objavio da je njihova romansa započela ranije nego što su fanovi mislili. Kim je navodno posjetila Lewisa u Las Vegasu nekoliko dana prije Velike nagrade 22. studenoga. Jedan izvor izjavio je: „Lewis je pozvao Kim da mu bude gošća u garaži tijekom cijelog tjedna, uključujući pripreme i samu utrku. Bila je ondje na dan utrke, uz njega prije izlaska na stazu.“

Drugi izvor iz svijeta Formule 1 dodao je: „Tri dana prije utrke Kim je viđena kako izlazi iz garaže u kojoj je bio Lewisov bolid. Zatim je otišla do njegova kampera. To je bio jedan od rijetkih trenutaka kada je viđena. Definitivno se tada nešto događalo između njih. Zašto bi inače bila ondje?“

Luksuzni spojevi

Kim i Lewis uživali su 31. siječnja u večeri u luksuznom imanju Estelle Manor u Cotswoldsu, nakon čega su otišli u London na drugi spoj, a potom u Pariz na treći. Hamilton je potom s Kim otputovao u Los Angeles njezinim privatnim zrakoplovom vrijednim 100 milijuna funti, a nekoliko dana kasnije prvi su se put zajedno pojavili u javnosti na Super Bowlu 8. veljače.

Foto: NBC/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

POGLEDAJTE VIDEO: Počinje nova era! 'Ovo je najveća promjena koju je naš sport vidio'