Brad Arnold, pjevač popularnog benda, preminuo nakon borbe s teškom bolešću

Preminuo je Brad Arnold (47), američki pjevač, tekstopisac i osnivač rock benda 3 Doors Down, poznatog po hitovima "Kryptonite", "When I'm Gone" i "Here Without You". Njegova smrt potresla je glazbenu zajednicu, a obitelj i bend opraštaju se od njega nakon hrabre borbe s teškom bolesti.

Bend objavio tužnu vijest

Na službenom Instagram profilu, bend 3 Doors Down objavio je:

"Teška srca dijelimo vijest da je Brad Arnold, osnivač, glavni pjevač i tekstopisac benda, preminuo u subotu, 7. veljače."

Brad je preminuo u snu, okružen suprugom Jennifer Sanderford i obitelji. Bend ga opisuje kao predanog supruga, čiju su dobrotu, humor i velikodušnost cijenili svi koji su ga poznavali. Njegova glazba, navode, ostavit će neizbrisiv trag među fanovima i publici.

Arnold je u svibnju prošle godine javno objavio da boluje od raka bubrega u četvrtom stadiju. U videu na Instagramu otkrio je da se bolest proširila na pluća, što je natjeralo bend da otkaže turneju. Unatoč svemu, nastavio je pisati i snimati glazbu do kraja.

Počeci i hitovi

Brad Arnold rođen je 1978. u Escatawpi, Mississippi. Bend 3 Doors Down osnovao je još kao maturant sa prijateljima Toddom Harrellom (bas) i Mattom Robertsom (gitara).

Gitarist Chris Henderson pridružio im se 1998., a bend je objavio neovisni CD s ranom verzijom pjesme "Kryptonite", koju je Brad napisao na satu matematike sa samo 15 godina. Pjesma je brzo postala hit na lokalnim radijskim postajama, označivši početak njihove uspješne karijere.

Foto: Jeffrey Vest/icon Sportswire/newscom/profimedia

Put do zvijezda

Godine 1999. 3 Doors Down potpisuje ugovor s Universal Republic Records, a pridruživanje bubnjara Richarda Lilesa omogućilo je Bradov fokus na pjevanje i pisanje pjesama.

Debi album "The Better Life" (2000.) donio im je veliki uspjeh i nominaciju za Grammy zahvaljujući singlu "Kryptonite". Sljedeći albumi, uključujući "Away from the Sun" (2002.), nastavili su niz hitova i međunarodni uspjeh benda.

Osobni život i humanitarni rad

Brad Arnold iza sebe ostavlja suprugu Jennifer Sanderford. Bend je 2004. osnovao The Better Life Foundation, zakladu usmjerenu na pomoć zajednici.

Arnold je javno govorio o svojoj borbi s alkoholizmom, potražio pomoć i ostao trijezan, čime je bio inspiracija mnogima. Fanovi i obitelj pamte ga ne samo po glazbi, već i po toplini, poniznosti i velikoj ljubavi prema obitelji i prijateljima.

