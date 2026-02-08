Brad Arnold, pjevač popularnog benda, preminuo nakon borbe s teškom bolešću
Bend 3 Doors Down opisuje ga kao predanog supruga i velikodušnu osobu
Preminuo je Brad Arnold (47), američki pjevač, tekstopisac i osnivač rock benda 3 Doors Down, poznatog po hitovima "Kryptonite", "When I'm Gone" i "Here Without You". Njegova smrt potresla je glazbenu zajednicu, a obitelj i bend opraštaju se od njega nakon hrabre borbe s teškom bolesti.
Bend objavio tužnu vijest
Na službenom Instagram profilu, bend 3 Doors Down objavio je:
"Teška srca dijelimo vijest da je Brad Arnold, osnivač, glavni pjevač i tekstopisac benda, preminuo u subotu, 7. veljače."
Brad je preminuo u snu, okružen suprugom Jennifer Sanderford i obitelji. Bend ga opisuje kao predanog supruga, čiju su dobrotu, humor i velikodušnost cijenili svi koji su ga poznavali. Njegova glazba, navode, ostavit će neizbrisiv trag među fanovima i publici.
Arnold je u svibnju prošle godine javno objavio da boluje od raka bubrega u četvrtom stadiju. U videu na Instagramu otkrio je da se bolest proširila na pluća, što je natjeralo bend da otkaže turneju. Unatoč svemu, nastavio je pisati i snimati glazbu do kraja.
Počeci i hitovi
Brad Arnold rođen je 1978. u Escatawpi, Mississippi. Bend 3 Doors Down osnovao je još kao maturant sa prijateljima Toddom Harrellom (bas) i Mattom Robertsom (gitara).
Gitarist Chris Henderson pridružio im se 1998., a bend je objavio neovisni CD s ranom verzijom pjesme "Kryptonite", koju je Brad napisao na satu matematike sa samo 15 godina. Pjesma je brzo postala hit na lokalnim radijskim postajama, označivši početak njihove uspješne karijere.
Put do zvijezda
Godine 1999. 3 Doors Down potpisuje ugovor s Universal Republic Records, a pridruživanje bubnjara Richarda Lilesa omogućilo je Bradov fokus na pjevanje i pisanje pjesama.
Debi album "The Better Life" (2000.) donio im je veliki uspjeh i nominaciju za Grammy zahvaljujući singlu "Kryptonite". Sljedeći albumi, uključujući "Away from the Sun" (2002.), nastavili su niz hitova i međunarodni uspjeh benda.
Osobni život i humanitarni rad
Brad Arnold iza sebe ostavlja suprugu Jennifer Sanderford. Bend je 2004. osnovao The Better Life Foundation, zakladu usmjerenu na pomoć zajednici.
Arnold je javno govorio o svojoj borbi s alkoholizmom, potražio pomoć i ostao trijezan, čime je bio inspiracija mnogima. Fanovi i obitelj pamte ga ne samo po glazbi, već i po toplini, poniznosti i velikoj ljubavi prema obitelji i prijateljima.
