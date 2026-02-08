Spektakl u najavi: FNC za 12 sati prodao većinu ulaznica za sljedeći event

FNC 27 je iza nas. Spektakularna noć u Münchenu ponudila je brojna iznenađenja i lude borba, a više o tome možete pročitati i pogledati OVDJE.

Već se okrećemo FNC 28 eventu koji je iza ugla. 28. veljače FNC stiže u Slavonski Brod, u dvoranu Vijuš. Dokaz FNC-ove popularnosti je činjenica da je već prodana većina ulaznica za brodski event, i to u manje od 12 sati.

Za FNC 28 već su objavljena i neka od imena koja će nastupiti, a publika će ponovno gledati jednog od najperspektivnijih srpskih boraca Marka Bojkovića, koji se vraća u kavez nakon dva uzastopna poraza. Na eventu će nastupiti i poznati teškaš Martin Batur, kao i niz drugih hrvatskih boraca: Tiriel Luka Abramović, Fran Luka Đurić te Marko Ančić.

Jasno je da će dvorana Vijuš biti ispunjena do posljednjeg mjesta i još jedan FNC spektakl je u najavi.

