SLAVONIJA SPREMNA /

Spektakl u najavi: FNC za 12 sati prodao većinu ulaznica za sljedeći event

Spektakl u najavi: FNC za 12 sati prodao većinu ulaznica za sljedeći event
Foto: Marko Prpic/pixsell

Već se okrećemo FNC 28 eventu koji je iza ugla

8.2.2026.
16:49
Sportski.net
Marko Prpic/pixsell
FNC 27 je iza nas. Spektakularna noć u Münchenu ponudila je brojna iznenađenja i lude borba, a više o tome možete pročitati i pogledati OVDJE.

Već se okrećemo FNC 28 eventu koji je iza ugla. 28. veljače FNC stiže u Slavonski Brod, u dvoranu Vijuš. Dokaz FNC-ove popularnosti je činjenica da je već prodana većina ulaznica za brodski event, i to u manje od 12 sati. 

Za FNC 28 već su objavljena i neka od imena koja će nastupiti, a publika će ponovno gledati jednog od najperspektivnijih srpskih boraca Marka Bojkovića, koji se vraća u kavez nakon dva uzastopna poraza. Na eventu će nastupiti i poznati teškaš Martin Batur, kao i niz drugih hrvatskih boraca: Tiriel Luka Abramović, Fran Luka Đurić te Marko Ančić.

Jasno je da će dvorana Vijuš biti ispunjena do posljednjeg mjesta i još jedan FNC spektakl je u najavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Fran Luka Đurić u Podcastu Net.hr-a

Fnc 28Slavnoski Brod
