ŠOK U BEOGRADU /

Tko je makedonski pjevač Daniel Kajmakoski koji je bio otet nakon nastupa? Znate ga po velikom hitu

Tko je makedonski pjevač Daniel Kajmakoski koji je bio otet nakon nastupa? Znate ga po velikom hitu
Foto: Vyacheslav Prokofyev/tass/profimedia

Pjevač je poznat po pobjedi u "X Factor Adria" i sudjelovanju na Euroviziji

8.2.2026.
17:50
Hot.hr
Vyacheslav Prokofyev/tass/profimedia
Daniel Kajmakoski (42), makedonski pjevač i tekstopisac, noćas je doživio šokantnu otmicu u centru Beograda nakon nastupa u jednom klubu. Pjevač je, srećom, spašen nakon brze intervencije beogradske policije, a otmičari su pobjegli.

Foto: Sergei Fadeichev/tass/profimedia

Filmska otmica u centru Beograda

Prema policijskim informacijama, otmica se dogodila oko 00:50 u Karađorđevoj ulici. Nakon što je Kajmakoski završio nastup i sjeo u svoj automobil, dvojica nepoznatih muškaraca mu se približila, prijetila i vezala ruke ljepljivom trakom te ga ugurala u vozilo.

Mediji navode da su otmičari držali pištolj uperen u njegovu glavu, prijeteći smrću njemu i njegovoj obitelji ako ne plati traženu otkupninu od 20.000 eura.

Policijska potjera i spašavanje

Beogradska policija odmah je krenula u potjeru, koja je završila kod Rume. Automobil otmičara udario je u zaštitnu ogradu, nakon čega su muškarci uspjeli pobjeći. Kajmakoski je pronađen vezan u smrskanom vozilu, ali srećom nije pretrpio teže ozljede. Trenutno je na sigurnom i dao je iskaz policiji, a istraga je u tijeku.

Tko je Daniel Kajmakoski?

Daniel Kajmakoski rođen je 17. listopada 1983. u Strugi, Sjeverna Makedonija. Regionalnoj publici postao je poznat kao pobjednik prve sezone "X Factor Adria". Godine 2015. predstavljao je Sjevernu Makedoniju na Euroviziji u Beču s pjesmom "Autumn Leaves".

Tijekom karijere ostvario je suradnje s istaknutim glazbenicima iz regije, među kojima se ističe pjesma "Skopje Beograd" sa Željkom Joksimovićem (53).

U braku je s Marinom Kajmakoski, s kojom ima dvoje djece, sina Stefana i kćer Emiliju.

Kajmakoski je tijekom godina izgradio respektabilnu glazbenu karijeru u regiji. Njegove pjesme i nastupi donijeli su mu vjernu publiku, a status pobjednika "X Factor Adria" i sudjelovanje na Euroviziji učinili su ga prepoznatljivim i izvan Sjeverne Makedonije.

POGLEDAJTE VIDEO:Pao serijski lopov iz tramvaja: Rumunj operirao po Zagrebu, iz policije savjetuju kako se zaštititi

PjevačOtetBeograd
