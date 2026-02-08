Tko je makedonski pjevač Daniel Kajmakoski koji je bio otet nakon nastupa? Znate ga po velikom hitu

Daniel Kajmakoski (42), makedonski pjevač i tekstopisac, noćas je doživio šokantnu otmicu u centru Beograda nakon nastupa u jednom klubu. Pjevač je, srećom, spašen nakon brze intervencije beogradske policije, a otmičari su pobjegli.

Foto: Sergei Fadeichev/tass/profimedia

Filmska otmica u centru Beograda

Prema policijskim informacijama, otmica se dogodila oko 00:50 u Karađorđevoj ulici. Nakon što je Kajmakoski završio nastup i sjeo u svoj automobil, dvojica nepoznatih muškaraca mu se približila, prijetila i vezala ruke ljepljivom trakom te ga ugurala u vozilo.

Mediji navode da su otmičari držali pištolj uperen u njegovu glavu, prijeteći smrću njemu i njegovoj obitelji ako ne plati traženu otkupninu od 20.000 eura.

Policijska potjera i spašavanje

Beogradska policija odmah je krenula u potjeru, koja je završila kod Rume. Automobil otmičara udario je u zaštitnu ogradu, nakon čega su muškarci uspjeli pobjeći. Kajmakoski je pronađen vezan u smrskanom vozilu, ali srećom nije pretrpio teže ozljede. Trenutno je na sigurnom i dao je iskaz policiji, a istraga je u tijeku.

Tko je Daniel Kajmakoski?

Daniel Kajmakoski rođen je 17. listopada 1983. u Strugi, Sjeverna Makedonija. Regionalnoj publici postao je poznat kao pobjednik prve sezone "X Factor Adria". Godine 2015. predstavljao je Sjevernu Makedoniju na Euroviziji u Beču s pjesmom "Autumn Leaves".

Tijekom karijere ostvario je suradnje s istaknutim glazbenicima iz regije, među kojima se ističe pjesma "Skopje Beograd" sa Željkom Joksimovićem (53).

U braku je s Marinom Kajmakoski, s kojom ima dvoje djece, sina Stefana i kćer Emiliju.

Kajmakoski je tijekom godina izgradio respektabilnu glazbenu karijeru u regiji. Njegove pjesme i nastupi donijeli su mu vjernu publiku, a status pobjednika "X Factor Adria" i sudjelovanje na Euroviziji učinili su ga prepoznatljivim i izvan Sjeverne Makedonije.

