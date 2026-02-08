Krenulo je po zlu? Nemate pojma na što sve imate pravo - sok, novac, soba, hotel...

Vlak kasni - što sad?

Nije da ste baš posve nemoćni i "jadni" u trenutku dok stojite na peronu i gledate kako se tračnice gube u daljinu. Ako vlak baš zaglibi, a vi ostanete na kolodvoru duže od sat vremena - HŽ vam mora vratiti 25 posto cijene karte. Ako se poklopi Svemir i poslože najlošije karte pa vlak zakasni dulje od 120 minuta, onda vam moraju vratiti 50 posto od cijene karte.

Potvrdili su nam to iz Ministarstva mora, prometa i veza kad smo ih pitali koja prava imaju putnici ako vlak, bus, brod kasni. Službeno - povrat sredstava zove se "isplata naknade" i sve korake vrlo detaljno su opisali na svojim stranicama koje možete pogledati OVDJE.

​Ima pomoći i kad kasni bus - javni linijski prijevoz. Prijevoznik mora javno objaviti (dovoljno je da to napravi i na društvenim mrežama) da kasni. "Naime, sukladno Općim uvjetima prijevoza većina prijevoznika ne odgovara za štetu nastalu putniku zbog prekida, zakašnjenja ili ne izvršenja prijevoza u slučajevima teških vremenskih uvjeta, prometnih zastoja i slučajevima koji nisu posljedica namjere, ili grube nepažnje prijevoznika", objasnili su iz Ministarstva. Prevedeno - ako bus kasni zbog stvari na koje ne mogu utjecati, nikom ništa.

Sendvič i smještaj ako kasni bus

Ali, ako se s autobusnog kolodvora kasni s polaskom više od 90 minuta i ako je za to odgovoran prijevoznik, putnik može birati između:

nastavka ili preusmjeravanja putovanja do odredišta bez dodatnog plaćanja karte;

da ga se na vrati na polazište i vrati cijena karte koju je platio u punom iznosu

putnik može i prekinuti putovanje i tražiti da mu se vrati dio cijene za dio puta koji nije obavljen.

Ako netko ide na putovanje koje je dugo najmanje 250 kilometara i ako je pritom polazište i odredište putnika unutar EU, putnik opet ima određena prava ako se otkaže putovanje ili se kasni s polaskom više od 120 minuta. Također, ima pojedina prava ako je autobus prekrcan i ako je prodano više karata od mjesta u autobusu. Za sve tri situacije putniku se mora odmah ponuditi neka od ovih opcija:

nastavka ili preusmjeravanja putovanja do krajnjeg odredišta prvom prilikom, bez dodatnih troškova i pod usporedivim uvjetima prijevoza, kako je navedeno u ugovoru o prijevozu;

povrata cijene karte i, ako je primjereno, besplatnog povratnog autobusnog prijevoza do prvog mjesta polaska prvom prilikom, kako je navedeno u ugovoru o prijevozu.

Iz Ministarstva potvrđuju - ako se ovo ne ponudi putniku, onda on može tražiti odštetu u iznosu od 50 posto cijene karte, uz povrat cijene karte. No putnik za to mora podnijeti zahtjev i novac mu se mora vratiti u roku od mjesec dana.

Ako sve zajedno kasni više sati, putnicima se mora ponuditi brzi obrok i osvježavajuće piće ali samo ako postoji da su hrana i piće raspoloživi na kolodvoru ili je "razumno moguće pribaviti ih".

Smještaj do 80 eura

Putnik ima pravo čak na hotelsku sobu ili drugi smještaj ako sve potraje jednu ili više noći. A kakav smještaj je u redu?

"Trošak smještaja u pravilu ne može biti veći od 80,00 eura po noćenju.", navode iz Ministarstva. Dodaju da uz sve ovo, putnici imaju pravo tražiti odštetu za štetu koja je nastala zbog problema oko putovanja.

Ako netko putuje brodom, najmanje pola sata prije polaska putnike treba obavijestiti da prijevoz kasni i dati informaciju kada se kreće. U slučaju da se brod otkaže ili kasni više od sat vremena i 30 minuta, putnici moraju dobiti užinu ili snack, odnosno osvježavajuće piće.

Besplatan smještaj dobit će ako se noćenje putnika ne može izbjeći, opet - trošak za noć ne smije biti veći do 80 eura, a sve se odnosi na najviše tri noći.

"Kada govorimo o pravima putnika u slučaju otkazivanja putovanja ili kašnjenja polaska više od 90 minuta, prijevoznik je dužan odmah ponuditi putniku opciju putovanja drugom linijom do krajnje destinacije (re-routing), u što skorijem terminu i bez dodatnog troška, ili izvršiti povrat novca, a kad je to prikladno prijevoznik je dužan organizirati i povratak putnika u polaznu luku, bez dodatnog troška (besplatno povratno putovanje)", odgovaraju iz Ministarstva.

Naknade za kašnjenje brodske linije

Putnik također ima pravo zatražiti i naknadu uz osigurani alternativni prijevoz, u slučaju otkazivanja ili kašnjenja dolaska u luku.

Može se tražiti i povrat novca, odnosno 25 posto od iznosa karte u slučajevima kašnjenja:

1 sat za putovanja u trajanju do 4 sata;

2 sata za putovanja u trajanju između 4 i 8 sati;

3 sata za putovanja u trajanju između 8 i 24 sati;

6 sati za putovanja u trajanju preko 24 sata.

Ako je kašnjenje dvostruko više, naknada se povisuje na 50 posto. Putnik može tražiti novac, može pristati i na vaučer - sve će mu se vratiti u roku od mjesec dana otkad je predao zahtjev. Još i ovo - prijevoznik ne može taj iznos umanjiti za neku naknadu, pristojbu i slično.

No sve ovo ne vrijedi, odnosno prijevoznici ne moraju plaćati naknadu ili osigurati smještaj putnika ako je za sve krivo (ne) vrijeme zbog koje se ne može sigurno isploviti. Sve ove detalje pa još i više možete pogledati OVDJE.

Do 600 eura naknada za letove

Oni koji lete, imaju prava koja su zacementirana presudom Suda Europske unije u predmetima Sturgeon i dr., pa u slučaju dužeg kašnjenja leta putnici imaju pravo na novčanu naknadu.

A ako su sletjeli najmanje s tri sata zakašnjenja (koje nije uzrokovano izvanrednim okolnostima), tada putnici imaju pravo na naknadu i to:

250 eura za sve letove dužine 1500 km ili kraće;

400 eura za sve letove unutar Zajednice, duže od 1500 km i za sve druge letove dužine između 1500 km i 3500 km;

600 eura za sve letove koji ne spadaju pod gore navedeno.

