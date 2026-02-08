Nevjerojatna priča olimpijske pobjednice: U rodu je s legendarnom glumicom, a nedavno je rodila

Na ledu milanske dvorane, pred domaćom publikom koja je skandirala njezino ime, ispisana je jedna od najljepših sportskih priča Zimskih olimpijskih igara. Francesca Lollobrigida, talijanska ikona brzog klizanja, točno na svoj 35. rođendan osvojila je u subotu povijesnu zlatnu medalju u utrci na 3000 metara, donijevši Italiji prvo najsjajnije odličje na Igrama u Milano Cortini 2026. i ispisavši stranice sportske povijesti.

Utrka koja će se dugo pamtiti završila je s nevjerojatnim vremenom od 3 minute i 54.28 sekundi, čime je Lollobrigida postavila novi olimpijski rekord, nadmašivši prethodni za više od dvije i pol sekunde. Njezin napad od samog početka utrke bio je silovit i nitko od konkurentica nije mogao pratiti nametnuti ritam. Srebro je pripalo Norvežanki Ragne Wiklund, dok je broncu osvojila Kanađanka Valérie Maltais. Za Italiju je ovo bila više od pobjede; bio je to trenutak nacionalnog ponosa i prvo olimpijsko zlato u povijesti talijanskog ženskog brzog klizanja. "Zamislite moju reakciju kad sam vidjela vrijeme", izjavila je kroz smijeh nakon utrke.

Došla je kao otpisana

Put do olimpijskog zlata bio je sve samo ne lagan. Sezona koja je prethodila Igrama bila je, prema njezinim riječima, "najgora u životu". Nakon što je 2025. postala svjetska prvakinja na 5000 metara, borila se s teškom virozom koju je vjerojatno dobila od svog sinčića. Bolest ju je toliko iscrpila da je ozbiljno razmišljala o prekidu karijere.

"Plakala sam nakon svake utrke, htjela sam odustati. Nisam željela doći u Milano u takvom stanju", priznala je Lollobrigida. Ipak, uz ogromnu podršku supruga, obitelji i talijanskog klizačkog saveza, pronašla je snagu za nastavak. "Svi su mi govorili: 'Ne odustaj, moraš se boriti'", dodala je, ističući kako joj je upravo ta podrška dala vjetar u leđa.

Pranećakinja legendarne glumice vratila se kao majka-pobjednica

Ova pobjeda ima i duboku osobnu dimenziju. Lollobrigida, pranećakinja legendarne glumice Gine Lollobrigide, željela je proslaviti slavno prezime i u svijetu sporta. "Ona bi bila jako ponosna. Bila je diva, a ja pokušavam, u svom malom svijetu, biti diva sporta", rekla je Francesca.

Ipak, najveća motivacija bio joj je dvoipolgodišnji sin Tommaso, rođen 2023. godine. Nakon što je prošla ciljnom ravninom, prva misao bila joj je potrčati njemu u zagrljaj. "Osim što sam ovo učinila za sebe, učinila sam to i za njega, kako bi jednog dana bio ponosan na mene. Ne samo zato što sam olimpijska pobjednica, već zbog cijelog puta koji smo zajedno prošli", emotivno je poručila. "Ovo je bio dokaz da možeš biti majka i vratiti se jača nego ikad."

