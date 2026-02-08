Carmen Electra otkrila koji ju je slavni bivši naučio romantici: 'Uopće to nisam bila'

Carmen Electra (53), jedna od najprepoznatljivijih zvijezda devedesetih, američka glumica, manekenka i pjevačica, i u 53. godini života i dalje privlači medijsku pažnju. Premda je njezin ljubavni život, koji uključuje brakove s poznatim osobama poput umirovljenog američkog košarkaša Dennisa Rodmana (64) i glazbenika Davea Navarra (58), oduvijek bio javan, nedavno je podijelila dosad nepoznate detalje o svojim ljubavnim spoznajama i očekivanjima od budućeg partnera.

U intervjuu za People, na događaju koji je organizirao glazbenik Steven Tyler (77) povodom dodjele nagrada Grammy, otkrila je kako je zahvaljujući jednom bivšem partneru spoznala važnost romantike.

Lekcije o ljubavi od rock zvijezde

Među njezinim bivšim partnerima nalaze se istaknuta imena poput glazbenika Princea, koji joj je dao umjetničko ime te košarkaša Dennisa Rodmana. Ipak, Electra je otkrila da je presudne lekcije o romantici naučila od bivšeg supruga, gitarista Davea Navarra. Priznala je kako prije veze s njim nije razvijala romantičnu stranu.

"Želim nekoga tko je jako romantičan. Sjećam se da, dok sam hodala s Daveom Navarrom, uopće nisam bila romantična, a on me učio kako biti romantična — no danas to jesam", rekla je Electra.

Njihova veza, koja je kulminirala brakom 2003. godine i bila dokumentirana u reality showu 'Til Death Do Us Part: Carmen and Dave', bila je obilježena brojnim romantičnim gestama. Electra se prisjetila kako je Navarro svjesno i posvećeno iskazivao ljubav. Kao primjer navela je da je svakog desetog u mjesecu organizirao posebne večere u čast dana kada su se upoznali, desetog studenog. Njegova posvećenost detaljima pomogla joj je da nauči cijeniti romantiku. Iako je njihov brak okončan razvodom 2007. godine, ostali su u prijateljskim odnosima.

Visoki standardi i nepremostivi uvjet

Danas Electra to iskustvo primjenjuje kao standard za buduće veze. Postavila je visoke kriterije, a na pitanje o tome koju osobinu ne tolerira kod partnera, nedvosmisleno je odgovorila da je to neiskrenost. Naglasila je kako je iskrenost jedan od njezinih glavnih prioriteta.

"Jednom kada osjetiš kako je to biti s nekim tko je potpuno prisutan za tebe, taj se osjećaj ne može zaboraviti", objasnila je. Danas traži partnera koji je, osim što je romantičan, uistinu zainteresiran za nju — nekoga tko joj može pružiti osjećaj potpune prisutnosti i posvećenosti kakav je već iskusila.

Iako trenutno nije u vezi, Electra je istaknula kako je otvorena za novu ljubav te njezin pronalazak postavlja kao jedan od ciljeva za 2026. godinu. Kao simboličan odraz svog osobnog razvoja, na istom je događaju pokazala i novu tetovažu na leđima. Objasnila je da tetovaža predstavlja snagu i zaštitu nakon što je, prema njezinim riječima, doživjela brojna razočaranja u privatnom i profesionalnom životu.

