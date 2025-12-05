Dron se zabio u neboder: Ukrajinci posijali kaos na Krimu, uništen i skupocjeni bombarder

Specijalne jedinice Uprave za vojnoobavještajnu službu Ukrajine (HUR), poznata kao "Primary", uništila je osam ruskih ciljeva na Krimu u posljednja dva tjedna. Gađali su avione, logističke objekte i radarske instalacije u nizu koordiniranih udara.

Prymary unit of the Ukrainian Defense Intelligence has destroyed 8 Russian targets in Russian-occupied Crimea.



"Ghost" drones hit:



• a Su-24 front-line bomber;

• an antenna in a radio-transparent dome;

• a 39N6 "Kasta-2E2" radar station;

• an "Orion" UAV;

• two 48Ya6-K1… pic.twitter.com/aEwz7IZrIj — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 5, 2025

U priopćenju, HUR navodi da njegovi operativci "nastavljaju sa sistematskom demilitarizacijom privremeno okupiranog poluotoka" te da je uništen bombarder Su-24, antena unutar radio-prozirne kupole. radar, bespilotna letjelica Orion, dvije radarske stanice, vojni teretni vlak i kamion. Prema HUR-u, pogođeni ciljevi su dio infrastrukture koja podržava ruske operacije na Krimu i jugu Ukrajine.

Uništenjem aviona, kojeg je Rusija redovno koristila za raketne napade i napade kliznim bombama, naglašava strateški značaj ovih udara, a zbog eliminacije radarskih sistema, smanjila se vidljivost ruske protuzračne obrane na pojedinim dijelovima poluotoka.

Ukrajina ne staje

Rano jutros je ukrajinski dron pogodio neboder Grozny-City u glavnom gradu Čečenije, izazvavši snažnu eksploziju koja je uništila više katova jednog od najprepoznatljivijih objekata u regiji.

Ukrainian drone strike hit a high-rise in the Grozny-City complex—one of the deepest hits inside Russia, ~1,500 km from the front.



The blast ignited several upper floors of a tower housing key Chechen government offices. pic.twitter.com/dv3IS3Ycki — Clash Report (@clashreport) December 5, 2025

Snimke s mjesta događaja jasno pokazuju da je dron pogodio neboder negdje oko 28. kata te je prilikom udarca razbio pročelje više katova. U neboderu su se nalazile neke od najosjetljivijih institucija u republici, uključujući Vijeće sigurnosti Čečenije i ministarstvo turizma.

Ukrajinska promatračka skupina Exilenova+ istaknula je kako se zgrada nalazi neposredno uz sjedište Federalne sigurnosne službe za Čečeniju, koja je možda bila primarna meta prije nego li je dron preusmjeren. Vjeruje se da je vjerojatno kontroliran ruskim sustavima za elektroničko ratovanje. Napad se dogodio istoga dana kada je ruska zrakoplovna agencija Rosavijacija uvela privremena ograničenja letova na aerodromima u Groznom, Vladikavkazu, Magasu i Mineraljnim Vodama zbog sve većih prijetnji dronovima.

Jedan u nizu napada

Ovo je najnoviji u nizu ukrajinskih napada unutar Čečenije. Podsjetimo se da su ukrajinski dronovi 2. prosinca pogodili objekt FSB-a u okrugu Ahkoj-Martan, nanijevši znatnu štetu.

Također, ukrajinske vojnoobavještajne snage izvele su precizan napad na rusku vojnu infrastrukturu na Krimu, uništivši borbeni MiG-29 na aerodromu Kača i oštetivši radarsku instalaciju u blizini Simferopolja.

