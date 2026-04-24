'PAO' KOD ZAGREBA /

Uhićen tip za kojim je raspisano 12 tjeralica: Radio je probleme diljem Hrvatske

Uhićen tip za kojim je raspisano 12 tjeralica: Radio je probleme diljem Hrvatske
Foto: Ilustracija Sasa Miljevic/PIXSELL/PIXSELL

Uhićeni 51-godišnjak u zakonskom je roku predan u zatvor u Zagrebu, gdje će se nad njim nastaviti daljnje postupanje

24.4.2026.
Ilustracija Sasa Miljevic/PIXSELL/PIXSELL
Zagrebačka policija je jučer u popodnevnim satima u mjestu Križ uhitila 51-godišnjeg muškarca za kojim je bilo raspisano čak 12 potraga zbog različitih kaznenih djela i prekršaja počinjenih diljem Hrvatske.

Muškarac je pronađen u kući u kojoj je neprijavljeno boravio, a policija je do njegove lokacije došla zahvaljujući planiranom i ciljanom prikupljanju informacija.

Nakon što su ga uočili na širem zagrebačkom području, policija ga je u Križu pronašla i privela.Prema podacima policije, za njim je bilo raspisano šest tjeralica s mjerom "uhititi", među ostalim zbog određivanja istražnog zatvora i vraćanja na izdržavanje kazne. 

Uz to, raspisane su i dvije potrage s mjerom "predati" zbog sumnje na kaznena djela iz područja gospodarskog kriminaliteta, kao i četiri objave s mjerom "utvrditi adresu" radi vođenja kaznenih postupaka i drugih službenih radnji.

Uhićeni 51-godišnjak u zakonskom je roku predan u zatvor u Zagrebu, gdje će se nad njim nastaviti daljnje postupanje.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
