Komadom mesa istukao čovjeka pa pred policijom izvadio sataru! Detalji drame kod Šibenika

Šibensko-kninska policija dovršila je u četvrtak kriminalističko istraživanje nad muškarcem (68) koji se sumnjiči za teško ubojstvo u pokušaju, prisilu prema službenoj osobi i nanošenje tjelesne ozljede.

Drama se odvila prije točno deset dana u mjestu Jadrtovac, kada je osumnjičenik prvo verbalno, a zatim i tjelesno napao 70-godišnjaka.

"Oružje" koje je koristio bilo je ni manje ni više nego komad suhog mesa. U priopćenju se ističe kako je čovjeka udario dva puta u ruku i lakše ga ozlijedio.

Izvukao sataru u postaji!

Policajci su brzo intervenirali te su morali upotrijebiti sredstva prisile kako bi spriječili 68-godišnjaka da pobjegne. Međutim, novi kaos uslijedio je kada su ga priveli u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Tada je policajce napao mesarskom sjekirom, takozvanom satarom, te je njome udario po štitu kojeg je držao jedan policajac. Srećom, tom prilikom nije bilo ozlijeđenih.

"Nakon otpuštanja s bolničkog liječenja, policijski službenici uhitili su 68-godišnjeg muškarca i nad njim proveli kriminalističko istraživanje", navela je policija u priopćenju. Dodaju da je potom predan pritvorskom nadzorniku, a kaznenu prijavu dostavili su nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

POGLEDAJTE VIDEO: Učenici na igralištima, policija u razredima: Evo kako su škole doskočile prijetnjama bombama