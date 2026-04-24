POZNAT KRIVAC

U frontalnom sudaru dva motociklista u Šibeniku oba završila s teškim ozljedama

Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku

24.4.2026.
9:11
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Vozač (35) motocikla šibenskih tablica izazvao je prometnu nesreću u četvrtak u Šibeniku u kojoj je ozlijeđeno dvoje ljudi. On je u 15.45 sati u blizini raskrižja ul. 113. Šibenske Brigade HV-a i Svilajske ulice pretjecao osobno vozilo te prešao u prometnu traku za suprotni smjer.

Došlo je do frontalnog sudara s mopedom šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 46-godišnjak. Od siline udara 35-godišnjak je zajedno s motociklom pao na kolnik te se nekontrolirano klizao do autobusnog ugibališta. Vozač mopeda je također pao na kolnik. 

U Općoj bolnici u Šibeniku 35-godišnjaku i 46-godišnjaku su konstatirane teške tjelesne ozljede te su zadržani na daljnjem liječenju. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv 35-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.

Prometna NesrećašibenikMotociklistMoped
