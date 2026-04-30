Teška nesreća u Pitomači: Jedna osoba poginula u sudaru, auto odbačen u cisternu

Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći u četvrtak u Pitomači, kada je nakon sudara dva automobila jedan odbačen u parkiranu cisternu, prenosi portal ICV.

Nesreća se dogodila u Ulici Ljudevita Gaja u blizini benzinske postaje.

Virovitičko-podravska policija potvrdila je da je u nesreći jedna osoba smrtno stradala, dok je jedna ozlijeđena prevezena u virovitičku Opću bolnicu.

Promet se preusmjerava iz smjera Virovitice kroz Dravsku ulicu u Pitomači, a iz smjera Pitomače prema Otrovancu i Lozanu.

Očevid je u tijeku, nakon kojeg će biti poznato kako je došlo do nesreće.

