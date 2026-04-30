BLIZU BENZINSKE /

Teška nesreća u Pitomači: Jedna osoba poginula u sudaru, auto odbačen u cisternu

Teška nesreća u Pitomači: Jedna osoba poginula u sudaru, auto odbačen u cisternu
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Jedna ozlijeđena osoba prevezena je u virovitičku Opću bolnicu

30.4.2026.
9:54
Dunja Stanković
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći u četvrtak u Pitomači, kada je nakon sudara dva automobila jedan odbačen u parkiranu cisternu, prenosi portal ICV. 

Nesreća se dogodila u Ulici Ljudevita Gaja u blizini benzinske postaje. 

Virovitičko-podravska policija potvrdila je da je u nesreći jedna osoba smrtno stradala, dok je jedna ozlijeđena prevezena u virovitičku Opću bolnicu. 

Promet se preusmjerava iz smjera Virovitice kroz Dravsku ulicu u Pitomači, a iz smjera Pitomače prema Otrovancu i Lozanu. 

Očevid je u tijeku, nakon kojeg će biti poznato kako je došlo do nesreće.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
