FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLUČAJ POTRESAO BIH /

Majka osumnjičena da je bacila svoju trudnu kćer s balkona ide u pritvor

Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL/Ilustracija

U slučaju koji je potresao javnost, majku se sumnjiči za ubojstvo i pokušaj ubojstva

29.4.2026.
9:22
Dunja Stanković
VOYO logo
VOYO logo

Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor majci osumnjičenoj da je bacila svoju trudnu kćer s balkona u Velikoj Kladuši u susjednoj Bosni i Hercegovini, doznaje portal Avaz.ba. 

Osim nje, prošloga tjedna je po nalogu Tužiteljstva Unsko-sanskog kantona uhićen i maloljetnik osumnjičen za silovanje. 

U slučaju koji je potresao javnost, majku se sumnjiči za ubojstvo i pokušaj ubojstva. 

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju. Avaz piše da je majka navodno s balkona bacila svoju kćer, koja je bila u poodmakloj fazi trudnoće. Tada je stradalo njezino nerođeno dijete. 

Optužbe za teško nasilje u obitelji

Kantonalno tužiteljstvo podnijelo je prijedlog za određivanje pritvora majci, nakon čega je Kantonalni sud u Bihaću donio pozitivno rješenje o 30-dnevnom pritvoru.

Tužiteljstvo je potvrdilo da se prema maloljetniku primjenjuju posebne zaštitne mjere, sukladno sa zakonom, ali da ne mogu iznositi detalje postupka. Prema dostupnim informacijama iz istrage, koje prenose BiH mediji, slučaj uključuje i optužbe o teškom nasilju u obitelji, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti. 

Nadležne službe istaknule su da se radi o osjetljivom predmetu te da poduzimaju sve zakonom propisane korake kako bi rasvijetlili slučaj i zaštitili žrtvu. 

Bosna I HercegovinaVelika KladusaSilovanjePokušaj UbojstvaPritvor
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike