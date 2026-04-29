Majka osumnjičena da je bacila svoju trudnu kćer s balkona ide u pritvor

Kantonalni sud u Bihaću odredio je jednomjesečni pritvor majci osumnjičenoj da je bacila svoju trudnu kćer s balkona u Velikoj Kladuši u susjednoj Bosni i Hercegovini, doznaje portal Avaz.ba.

Osim nje, prošloga tjedna je po nalogu Tužiteljstva Unsko-sanskog kantona uhićen i maloljetnik osumnjičen za silovanje.

U slučaju koji je potresao javnost, majku se sumnjiči za ubojstvo i pokušaj ubojstva.

Prema neslužbenim informacijama, osumnjičeni maloljetnik se tereti za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju. Avaz piše da je majka navodno s balkona bacila svoju kćer, koja je bila u poodmakloj fazi trudnoće. Tada je stradalo njezino nerođeno dijete.

Optužbe za teško nasilje u obitelji

Kantonalno tužiteljstvo podnijelo je prijedlog za određivanje pritvora majci, nakon čega je Kantonalni sud u Bihaću donio pozitivno rješenje o 30-dnevnom pritvoru.

Tužiteljstvo je potvrdilo da se prema maloljetniku primjenjuju posebne zaštitne mjere, sukladno sa zakonom, ali da ne mogu iznositi detalje postupka. Prema dostupnim informacijama iz istrage, koje prenose BiH mediji, slučaj uključuje i optužbe o teškom nasilju u obitelji, a istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti.

Nadležne službe istaknule su da se radi o osjetljivom predmetu te da poduzimaju sve zakonom propisane korake kako bi rasvijetlili slučaj i zaštitili žrtvu.

