Uznemirujući zločin potresa BiH: Majka bacila trudnu kći s balkona

Uznemirujuća vijest dolazi iz Bosne i Hercegovine. Dnevni Avaz piše kako je brat navodno silovao sestru s poteškoćama u razvoju, a njihova majka bacila je trudnu kći s balkona. BiH policajci uhitili su u četvrtak dvije osobe s područja Velike Kladuše.

Maloljetnik je uhićen zbog silovanja, a punoljetna osoba zbog ubojstva i pokušaja ubojstva. Detalji slučaja su doista uznemirujući. Navodno je maloljetnik silovao svoju sestru s poteškoćama u razvoju, a njihova majka ju je trudnu bacila s balkona.

Kako neslužbeno doznaje Avaz, maloljetnik se tereti za silovanje svoje sestre koja ima poteškoće u razvoju. Njihova majka bila je ta koja je bacila trudnu kći s balkona. Terete je pokušaj ubojstva i ubojstva nerođenog djeteta. Trudna djevojka bila je u poodmakloj fazi trudnoće.

