Ova četiri znaka su najgore kolege: U stanju su vam uništiti svaki radni dan, pazite ih se

U prosjeku, trećinu života provedemo na poslu, okruženi ljudima koje nismo sami birali. U takvom okruženju, međuljudski odnosi ključni su za produktivnost i opće zadovoljstvo.

I dok se s nekim kolegama povezujemo bez imalo muke, s drugima je suradnja ispunjena napetostima i nerazumijevanjem. Vjerovali u to ili ne, astrologija nudi objašnjenje zašto su neki ljudi jednostavno teži suradnici od drugih.

Određeni horoskopski znakovi posjeduju osobine koje ih, u poslovnom svijetu, čine pravim izazovom. Oni su skloni drami, teško prihvaćaju tuđa mišljenja i često unose nemir u tim. U nastavku otkrivamo o koja se četiri znaka radi.

Ovan: Impulzivni vođa koji ne trpi 'ne'

Ovnovi su rođeni vođe, puni energije i entuzijazma koji može biti zarazan. Uvijek su spremni preuzeti inicijativu i voditi projekt prema cilju. Međutim, njihova vatrena priroda ima i svoju tamnu stranu.

Ovnovi su iznimno nestrpljivi i impulzivni, a njihova ambicija često ih zaslijepi pa ne mare za mišljenja ili osjećaje drugih. Uvjereni su da su uvijek u pravu, a svako neslaganje doživljavaju kao osobni napad.

Kolege ih često doživljavaju kao osobe koje ne biraju sredstva kako bi ostvarile svoj cilj, spremne "pregaziti" sve što im stoji na putu. Ne podnose autoritet i teško slijede pravila koja nisu sami postavili. U žaru rasprave mogu postati verbalno agresivni, a posljedica svojih postupaka rijetko su svjesni.

Raditi s ovnom znači prilagoditi se njihovom tempu i biti spreman na to da će se svaka odluka donijeti bez previše konzultacija, jer oni jednostavno nemaju vremena za duge rasprave.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Majstor osvete koji ne prašta izdaju

Suradnja sa škorpionom može biti poput hodanja po minskom polju. Oni su intenzivni, odlučni i iznimno pronicljivi, što ih čini moćnim saveznicima. Ipak, njihova priroda čini ih jednim od najgorih timskih igrača u zodijaku.

Škorpioni su po prirodi sumnjičavi i očekuju izdaju na svakom koraku, zbog čega rijetko kome u potpunosti vjeruju. Najbolje funkcioniraju samostalno, gdje mogu imati potpunu kontrolu i gdje ne ovise o drugima.

Ako se osjete prevareno ili iznevjereno, postaju opasni protivnici. Ne samo da će vas zauvijek izbrisati iz svog života, već će strpljivo i proračunato planirati osvetu.

Pamte svaku sitnicu i iskoristit će vaše slabosti protiv vas kada se najmanje nadate. Kada se ne slažu s vama, prvo će mirno iznijeti svoje argumente, ali ako ih ne uvjerite, budite sigurni da iza kulisa već kuju plan kako bi vam zagorčali život.

Njihova dominantna i posesivna priroda čini radnu atmosferu napetom i iscrpljujućom.

Djevica: Perfekcionist koji u svemu vidi grešku

Na prvi pogled, djevica se čini kao idealan kolega. Pedantne su, marljive i posvećene detaljima kao nijedan drugi znak. Problem nastaje kada njihova težnja savršenstvu prijeđe u opsesiju. Djevice imaju nevjerojatno visoke standarde, kako za sebe, tako i za sve oko sebe.

Uvjerene su da postoji samo jedan ispravan način da se nešto obavi - njihov. Zbog toga često postaju pretjerano kritične i sklone mikro-upravljanju.

Svaki vaš potez promatrat će pod povećalom, tražeći i najmanju grešku. Njihova kritika, iako ponekad dobronamjerna, može biti oštra i demotivirajuća, zbog čega se kolege uz njih osjećaju nesposobno i podcijenjeno. Ne podnose aljkavost i neorganiziranost, a tuđe greške doživljavaju kao osobnu uvredu.

Iako su njihove namjere usmjerene na poboljšanje kolektiva, njihov pristup često stvara atmosferu straha i zamjeranja.

Foto: Shutterstock

Jarac: Ambiciozni kontrolor koji ne tolerira slabost

Jarčevi su sinonim za ambiciju i radnu etiku. Oni su disciplinirani, odgovorni i spremni naporno raditi kako bi se popeli na korporativnoj ljestvici.

Međutim, njihova usredotočenost na cilj čini ih krutim i zahtjevnim suradnicima. Jarčevi misle da znaju bolje od svih i iznimno su tvrdoglavi. Jednom kada nešto odluče, gotovo je nemoguće uvjeriti ih u suprotno. Ne vole riskirati niti izlaziti iz svoje zone komfora.

Kao šefovi ili vođe timova, mogu biti pravi diktatori. Očekuju potpunu posvećenost i ne toleriraju pogreške ili ono što smatraju lijenošću.

Njihov pristup je hladan i proračunat, bez vremena za neformalne razgovore ili izgradnju timskog duha. Ako ne ispunite njihova visoka očekivanja, nemojte očekivati drugu priliku.

Njihova potreba za kontrolom i uvjerenje da su nezamjenjivi čine ih jednim od najtežih znakova za suradnju.