Na Bliski istok stiže moćni Dark Eagle: Ovo svijet do sada još nije vidio

Američko Središnje zapovjedništvo zatražilo je raspoređivanje hipersoničnog oružja dugog dometa Dark Eagle na Bliski istok, što bi, ako bude odobreno, predstavljalo prvo operativno korištenje tog sustava izvan testnog i razvojnog okruženja, piše Fox News.

Prema dužnosniku američkog Ministarstva obrane, sustav je nedavno dosegnuo početnu operativnu sposobnost, čime je SAD prvi put dobio kopneno hipersonično oružje spremno za potencijalnu uporabu u realnim operacijama.

Zahtjev dolazi u trenutku pojačanih sigurnosnih procjena, posebno zbog informacija da su iranski lanseri balističkih raketa premješteni izvan dometa postojećih američkih sustava, uključujući precizne udarne rakete koje mogu pogađati ciljeve udaljene više od 300 milja.

Foto: Sgt. Perla Alfaro/INSTAR Images/Profimedia

Nova strategija Pentagona

U američkim vojnim krugovima raste zabrinutost da postojeći udarni kapaciteti možda više nisu dovoljni za dosezanje ključnih iranskih raketnih lokacija. Upravo u tom kontekstu Dark Eagle se vidi kao značajno pojačanje sposobnosti američke vojske da djeluje na velikim udaljenostima i uz minimalno upozorenje protivnika.

Ako bi bio raspoređen u regiji, sustav bi značajno proširio mogućnost preciznih udara na teško dostupne ciljeve, što bi označilo i promjenu u načinu na koji Pentagon projicira vojnu moć na Bliskom istoku.

Vojska je već započela integraciju sustava unutar jedne od svojih višedomenskih operativnih skupina u prosincu 2025., nakon niza testiranja i vježbi bojevog gađanja. Riječ je o specijaliziranim jedinicama namijenjenima za precizne udare dugog dometa u više operativnih domena.

Cijeli sustav košta 2,7 milijardi dolara

Procjenjuje se da jedna raketa Dark Eagle košta oko 15 milijuna dolara, dok se cijena kompletnog sustava, uključujući lansere i prateću opremu, procjenjuje na oko 2,7 milijardi dolara.

Iako zasad nema službene potvrde o razmještanju sustava na Bliski istok, zahtjev Središnjeg zapovjedništva pokazuje smjer u kojem se razvija američka vojna strategija u regiji. Istovremeno, SAD i Iran i dalje formalno poštuju primirje, uz nadu u nastavak šireg pregovaračkog procesa o iranskom nuklearnom programu.

Dark Eagle je dizajniran za let hipersoničnim brzinama uz manevriranje u zraku, što mu omogućuje domet veći od 2700 kilometara i znatno kraće vrijeme reakcije za protivničku obranu u usporedbi s tradicionalnim raketnim sustavima.

Vrlo precizno oružje

Zbog sposobnosti promjene putanje tijekom leta, ovo oružje posebno je učinkovito protiv pokretnih ili utvrđenih ciljeva, poput raketnih lansera, koje je teško neutralizirati konvencionalnim sustavima.

Za razliku od klasičnih balističkih projektila, hipersonično oružje može manevrirati u letu, što otežava njegovo otkrivanje i presretanje postojećim sustavima protuzračne obrane.

Zahtjev dolazi u trenutku kada Pentagon ubrzava razvoj hipersoničnih programa, potaknut konkurencijom s Kinom i Rusijom, koje već raspolažu sličnim sustavima.

Utrka se pojačava

SAD godinama razvijaju ovu tehnologiju, ali su programi bili suočeni s kašnjenjima i tehničkim izazovima. U međuvremenu, Peking i Moskva već su demonstrirali operativne hipersonične sposobnosti, što dodatno pojačava utrku u razvoju ovog tipa naoružanja.

Dužnosnici Pentagona ističu da je razvoj hipersoničnog oružja trenutačno jedan od ključnih prioriteta, uz naglasak na ubrzavanje proizvodnje i jačanje industrijske baze kako bi se osigurala brža isporuka novih sustava američkim snagama.

