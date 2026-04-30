Najveći nosač zrakoplova napušta Bliski istok: Broj dana koje je proveo na 'terenu' je nestvaran

Najveći nosač zrakoplova na svijetu, američki USS Gerald R. Ford vraća se kući nakon što je rekordno dugo bio raspoređen na terenu i sudjelovao u ratu protiv Irana te uhićenju venezuelanskog vođe Nicolasa Madura, potvrdila su dva američka dužnosnika u srijedu pod uvjetom anonimnosti.

Ford će napustiti Bliski istok u idućim danima. Vraća se u matičnu luku u Virginiji sredinom svibnja nakon više od 300 dana, kazali su dužnosnici. O svemu je prvotno izvijestio Washington Post, a vijest su prenijeli brojni svjetski mediji.

Dolaskom američkog nosača zrakoplova USS George H.W. Bush u regiju prošloga tjedna, broj američkih nosača raspoređenih na Bliskom istoku popeo se na tri, što nije viđeno još od 2003. godine.

Dugotrajan boravak nosača izvan luke pokrenuo je pitanja o utjecaju takvog raspoređivanja na vojnike koji dugo izbivaju od kuće, kao i o sve većem opterećenju broda i opreme, s obzirom na to da je pretrpio požar i bio prisiljen na popravak.

Bio i u Splitu

Ford je ovoga mjeseca oborio američki rekord za najduže raspoređivanje snaga nakon Vijetnamskog rata i to deset mjeseci nakon što je napustio pomorsku bazu Norfolk.

Prije toga, rekord najdužeg raspoređivanja u posljednjih pola stoljeća držao je Lincoln koji je 2020. godine na terenu bio 294 dana, sugeriraju podaci portala kojim upravlja neprofitna organizacija Američki pomorski institut. Apsolutni rekorder je i dalje USS Midway koji je tijekom Hladnog rata proveo 332 dana na raspoređivanju.

Ford je započeo put plovidbom prema Sredozemnom moru, da bi bio preusmjeren u Karipsko u sklopu najvećeg gomilanja mornarice u regiji u posljednjih nekoliko generacija. Sudjelovao je u vojnoj operaciji hvatanja Madura prije nego što je krenuo na Bliski istok u jeku sve većih napetosti s Iranom.

Zbog požara u jednoj praonici nosač se morao vratiti u Sredozemno more na popravak, ostavljajući stotine mornara bez mjesta za spavanje.

Tijekom ožujka uplovio je i u Split radi planiranog posjeta i održavanja. Riječ je o najvećem ratnom brodu ikada izgrađenom, s posadom od oko 4500 članova i najmodernijom mornaričkom opremom.

