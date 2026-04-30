BIO I U SPLITU /

Najveći nosač zrakoplova napušta Bliski istok: Broj dana koje je proveo na 'terenu' je nestvaran

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Xinhua News/Profimedia

USS Gerald R. Ford je najveći ratni brod ikad izgrađen, s posadom od oko 4500 članova i najmodernijom mornaričkom opremom

30.4.2026.
13:57
Dunja Stanković
Najveći nosač zrakoplova na svijetu, američki USS Gerald R. Ford vraća se kući nakon što je rekordno dugo bio raspoređen na terenu i sudjelovao u ratu protiv Irana te uhićenju venezuelanskog vođe Nicolasa Madura, potvrdila su dva američka dužnosnika u srijedu pod uvjetom anonimnosti. 

Ford će napustiti Bliski istok u idućim danima. Vraća se u matičnu luku u Virginiji sredinom svibnja nakon više od 300 dana, kazali su dužnosnici. O svemu je prvotno izvijestio Washington Post, a vijest su prenijeli brojni svjetski mediji. 

Dolaskom američkog nosača zrakoplova USS George H.W. Bush u regiju prošloga tjedna, broj američkih nosača raspoređenih na Bliskom istoku popeo se na tri, što nije viđeno još od 2003. godine. 

Dugotrajan boravak nosača izvan luke pokrenuo je pitanja o utjecaju takvog raspoređivanja na vojnike koji dugo izbivaju od kuće, kao i o sve većem opterećenju broda i opreme, s obzirom na to da je pretrpio požar i bio prisiljen na popravak. 

Bio i u Splitu

Ford je ovoga mjeseca oborio američki rekord za najduže raspoređivanje snaga nakon Vijetnamskog rata i to deset mjeseci nakon što je napustio pomorsku bazu Norfolk. 

Prije toga, rekord najdužeg raspoređivanja u posljednjih pola stoljeća držao je Lincoln koji je 2020. godine na terenu bio 294 dana, sugeriraju podaci portala kojim upravlja neprofitna organizacija Američki pomorski institut. Apsolutni rekorder je i dalje USS Midway koji je tijekom Hladnog rata proveo 332 dana na raspoređivanju. 

Ford je započeo put plovidbom prema Sredozemnom moru, da bi bio preusmjeren u Karipsko u sklopu najvećeg gomilanja mornarice u regiji u posljednjih nekoliko generacija. Sudjelovao je u vojnoj operaciji hvatanja Madura prije nego što je krenuo na Bliski istok u jeku sve većih napetosti s Iranom. 

Zbog požara u jednoj praonici nosač se morao vratiti u Sredozemno more na popravak, ostavljajući stotine mornara bez mjesta za spavanje. 

Tijekom ožujka uplovio je i u Split radi planiranog posjeta i održavanja. Riječ je o najvećem ratnom brodu ikada izgrađenom, s posadom od oko 4500 članova i najmodernijom mornaričkom opremom.

POGLEDAJTE VIDEO: Trumpov ministar opravdao američki napad na Iran: 'Imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik'

Nosač ZrakoplovaUss Gerald R. FordSadBliski IstokMornaricaSplit
