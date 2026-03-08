Garcia otvoreno o tome zašto je Livaja na klupi: 'Mogu biti populist i prodavati maglu'

Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk 3:1 te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Sva četiri pogotka postignuta su u daleko sadržajnijem prvom poluvremenu. Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabrijela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2:0. Rokas Pukštas (29) je vratio Hajduk u igru, ali Mounsef Bakrar (38) je i prije odlaska na poluvrijeme vratio prednost od dva gola za goste.

"Startali smo slabo, dobili dva gola, imali smo dva-tri igrača oko jednog njihovoga. Griješili smo, a Dinamo ti ne dozvoljava pogreške, kažnjava te svaki put", rekao je Hajdukov trener, Gonzalo Garcia koji ipak ističe mentalitet svojih igrača:

"Da nemamo mentalitet izbubili bi 7:0. Pokušavamo biti bolji svaki dan, tužan sam zbog igrača koji su u srijedu i danas dali 100 posto. Napravili smo dosta pogrešaka, a imali smo priliku za 2:2. Moramo se poboljšati da nam se ne događaju ovakve pogreške. Mi smo igrali, pokušavali, počeli smo dobro, s novom energijom u drugom dijelu."

Poraz od Rijeke za ispadanje iz Kupa je ostavio traga.

"Imamo mladu momčad, igrače koji će biti dobri, ali biti, nisu sada. Pokušavamo napredovati, neki igrači se sreću s novim izazovima, velikom pozornicom. Primili smo lagane golove, iz posložene obrane, recimo, treći gol... Radimo na osnovama, onaj tko želi biti prvak ne smije primati ovakve golove."

'Sve ostalo je bezveze'

Zašto Livaja nije igrao?

"Zato što je Šego odigrao odlično ove sezone, čak i jučer je dobio udarac, ali je igrao. To je normalno i ništa nije osobno, sve što radim - radim u interesu kluba. Mogu biti populist i prodavati vam maglu, ja nemam problem s Livajom, on nema problem sa mnom. Je li sretan, ne znam, možda i nije. Ali, ja bih bio vrlo nepošten da krenem drugim putem. Želim svaki put fair prema igračima. Onaj tko zasluži taj igra, bez obzira imao 45 ili 10 godina. To je način, sve ostalo je bezveze. Moramo se boriti za drugu poziciju koju treba zaslužiti, moji igrači se ne predaju. Jasno je da moramo raditi na mladim igračima za ljeto, to je realnost kluba, prodali smo Mlačića za ozbiljan novac, imamo igrače koji napreduju ne samo nogometno. Pukštaš, Šego, Brajković..., nitko njije dobio što nije zaslužio. Deset milijuna nije ništa."

Je li utakmica u srijedu ostavila traga ili ga je Dinamo iznenadio?

"Nisu me iznenadili, oni imaju dobrog trenera i momčad, očekivali smo da će biti teško. Radili smo dobro, psihički su bili dobri, fizički možda jesmo malo umorni, ali to su mladi momci. Neki igrači su u velikoj minutaži i naporu na koji nisu navikli kao neki koji su tu 10-15 godina."

