FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAGA USPOMENA /

Stoka objavio fotografiju s ocem iz djetinjstva: Pogledajte kako su tada izgledali

Stoka objavio fotografiju s ocem iz djetinjstva: Pogledajte kako su tada izgledali
×
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Reper Marin Ivanović Stoka na društvenim mrežama podijelio je rijetku fotografiju iz djetinjstva

9.3.2026.
11:06
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Marin Ivanović Stoka (44), jedan od pionira hrvatske hip-hop scene, podijelio je na svom Instagram profilu intiman i nostalgičan trenutak iz najranijeg djetinjstva, otkrivši svoju nježniju stranu. 

Povratak u bezbrižne dane

Na objavljenoj fotografiji vidimo sasvim malog Marina, plavokosog dječaka, kako sjedi u krilu svoga oca. Cijela scena podsjeća na idiličan obiteljski izlet iz osamdesetih godina: od prepoznatljive sklopive stolice za kampiranje i crvenog automobila u pozadini do brdovitog krajolika koji zaokružuje prizor. Stoka je uz fotografiju napisao jednostavan, ali emotivan opis: "Moj dragi, mladi tatek i ja blondić".

Novo poglavlje nakon teškog razdoblja

Ovaj trenutak nostalgije dolazi u vrijeme velikih životnih prekretnica za Marina Ivanovića - Stoku. Reper se nalazi u fazi novih početaka nakon što je krajem 2025. godine potvrdio razvod od supruge Jasne Saletović. U intervjuima je otvoreno govorio o emocionalnim izazovima i prilagodbi na samački život, kao i o neprestanoj borbi s ovisnošću, koju je opisao kao napast koja ga napada "deset puta jače nego prije". U potrazi za mirom i novim početkom, nedavno je najavio i preseljenje u novi stan u Svetoj Nedelji.

Istovremeno, Stoka ne posustaje ni na profesionalnom planu. Njegova monodrama slavi desetu godišnjicu izvođenja, a za studeni 2026. najavio je veliki solistički koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog povodom trideset godina karijere. Uz to, vodi popularni televizijski show "Dođi, pogodi, osvoji" i priprema nove glazbene projekte.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponegdje bura i kraći pljuskovi, a meteorolog otkriva i kakvo nas vrijeme čeka kroz tjedan

 

 

Marin IvanovićMarin Ivanović StokaUspomena
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx