Stoka objavio fotografiju s ocem iz djetinjstva: Pogledajte kako su tada izgledali

Marin Ivanović Stoka (44), jedan od pionira hrvatske hip-hop scene, podijelio je na svom Instagram profilu intiman i nostalgičan trenutak iz najranijeg djetinjstva, otkrivši svoju nježniju stranu.

Povratak u bezbrižne dane

Na objavljenoj fotografiji vidimo sasvim malog Marina, plavokosog dječaka, kako sjedi u krilu svoga oca. Cijela scena podsjeća na idiličan obiteljski izlet iz osamdesetih godina: od prepoznatljive sklopive stolice za kampiranje i crvenog automobila u pozadini do brdovitog krajolika koji zaokružuje prizor. Stoka je uz fotografiju napisao jednostavan, ali emotivan opis: "Moj dragi, mladi tatek i ja blondić".

Novo poglavlje nakon teškog razdoblja

Ovaj trenutak nostalgije dolazi u vrijeme velikih životnih prekretnica za Marina Ivanovića - Stoku. Reper se nalazi u fazi novih početaka nakon što je krajem 2025. godine potvrdio razvod od supruge Jasne Saletović. U intervjuima je otvoreno govorio o emocionalnim izazovima i prilagodbi na samački život, kao i o neprestanoj borbi s ovisnošću, koju je opisao kao napast koja ga napada "deset puta jače nego prije". U potrazi za mirom i novim početkom, nedavno je najavio i preseljenje u novi stan u Svetoj Nedelji.

Istovremeno, Stoka ne posustaje ni na profesionalnom planu. Njegova monodrama slavi desetu godišnjicu izvođenja, a za studeni 2026. najavio je veliki solistički koncert u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog povodom trideset godina karijere. Uz to, vodi popularni televizijski show "Dođi, pogodi, osvoji" i priprema nove glazbene projekte.

POGLEDAJTE VIDEO: Ponegdje bura i kraći pljuskovi, a meteorolog otkriva i kakvo nas vrijeme čeka kroz tjedan