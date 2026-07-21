Stranci se raspisali o cijenama u Hrvatskoj, dio turista nezadovoljan: 'Gube reputaciju!'

Hrvatska je godinama bila jedan od prvih izbora brojnih europskih turista – blizu, lako dostupna automobilom, s atraktivnom obalom, velikim brojem apartmana i cijenama koje su uglavnom bile niže nego u Italiji ili Španjolskoj. No ta se slika posljednjih godina mijenja.

Zbog snažnog rasta cijena, inflacije i sve jače konkurencije drugih mediteranskih zemalja Hrvatska sve više gubi reputaciju povoljne destinacije za odmor, piše 24ur.com koji prenosi strane medije, među njima švicarski Blick i austrijski Kronen Zeitung.

To ne znači da su turisti odustali od Hrvatske. U prvoj polovici ove godine zabilježeno je 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja. No navike gostiju se mijenjaju – sve češće uspoređuju cijene, čekaju popuste, traže smještaj s mogućnošću besplatnog otkazivanja ili biraju druge destinacije gdje za sličan novac dobivaju više.

Cijene u turizmu porasle za 70 posto

Dok su prije nekoliko godina apartmani u Istri, Dalmaciji i na otocima u glavnoj sezoni često bili rasprodani mjesecima unaprijed, danas se i u srpnju i kolovozu može pronaći slobodan smještaj, a iznajmljivači sve češće nude akcije i popuste u zadnji trenutak.

Strani mediji piše da su cijene u hrvatskom turizmu od 2015. do 2024. godine porasle oko 70 posto. Rast se dodatno ubrzao nakon pandemije zbog povećane potražnje za putovanjima, a dodatni utjecaj imalo je i uvođenje eura početkom 2023. godine.

Iako euro nije jedini razlog poskupljenja, brojni dugogodišnji gosti upravo razdoblje nakon uvođenja zajedničke valute povezuju s rastom cijena smještaja, hrane, restorana i trgovina. Istodobno su rasli i troškovi energije, rada i namirnica, koje su turistički djelatnici dijelom prenijeli na goste.

Hrvatska se i dalje suočava s relativno visokom inflacijom, a procjene koje navode strani mediji kreću se između 3,4 i 4,4 posto. To dodatno povećava troškove poslovanja u turizmu.

Poskupljenja nisu vidljiva samo kod smještaja. Gosti ih osjećaju i u restoranima, kafićima, trgovinama, na plažama i kod različitih aktivnosti. Posebnu pozornost posljednjih sezona privukli su primjeri poput cappuccina od sedam eura ili najma ležaljke od 80 eura u Dubrovniku. Iako takve cijene nisu pravilo u cijeloj Hrvatskoj, utječu na percepciju da je ljetovanje na Jadranu postalo skupo.

Povratnici najviše primjećuju promjene

Najviše nezadovoljstva pokazuju turisti koji se u Hrvatsku vraćaju godinama. Oni se sjećaju razdoblja kada su smještaj, hrana i usluge bili znatno jeftiniji.

Upravo oni najbrže primjećuju da za isti iznos danas dobivaju manje nego prije nekoliko godina. Hrvatska se cjenovno približila Italiji i Španjolskoj, smatraju kritičari, ali kvaliteta ponude i razina usluge nisu uvijek pratile taj rast.

Posebno je to vidljivo kod obitelji koje su nekada mogle povoljnije provesti dva tjedna na Jadranu. Danas, osim skupljeg smještaja, moraju računati na veće troškove hrane, parkiranja, trajekata, izleta i restorana.

Konkurencija nudi više za sličan novac

Hrvatska se tradicionalno oslanja na goste koji dolaze automobilom, privatni smještaj i kampove. Kod takvog odmora turisti sami plaćaju gotovo sve – od hrane i pića do prijevoza i izleta – pa poskupljenja primjećuju tijekom cijelog boravka.

S druge strane, zemlje poput Turske, Grčke, Egipta i Bugarske nude aranžmane koji često uključuju let, hotel, obroke i dodatne sadržaje. Prema procjenama turističkih portala, obiteljski odmor u tim destinacijama može biti jeftiniji za nekoliko stotina eura.

Zbog toga gosti više ne uspoređuju samo cijenu apartmana ili hotela, nego ukupni trošak odmora.

Strani mediji upozoravaju da je hrvatski turizam dugo računao na sigurnu potražnju, zbog čega su cijene u glavnoj sezoni mogle rasti bez većeg rizika. Sada će ponuditelji morati više paziti na odnos cijene i kvalitete jer gosti imaju sve više alternativa.

U Istri i Kvarneru vidljive promjene

Prema navodima turističkih portala, u Istri i na Kvarneru od 2025. godine primjećuju se određena kolebanja. Nakon dobrih proljetnih mjeseci slijedili su slabiji rezultati u dijelu sezone, a ponegdje se bilježi i pad u rujnu.

Za hrvatski turizam ključno pitanje više nije samo jesu li cijene visoke, nego smatraju li gosti da za taj novac dobivaju dovoljno.

Turisti su spremni platiti više za kvalitetan smještaj, dobru uslugu, uređenu infrastrukturu i jasnu ponudu. Problem nastaje kada visoke cijene prate lošija kvaliteta, dodatne naplate ili osjećaj da se iskorištava glavna sezona.

Tvrdnje da su hrvatske plaže zbog visokih cijena prazne pretjerane su. Milijuni dolazaka i noćenja pokazuju da Hrvatska i dalje ostaje jedna od najpopularnijih europskih destinacija. No sve više slobodnog smještaja u glavnoj sezoni i češće akcije pokazuju da potražnja više nije jednako sigurna kao prije.

Vrijeme jeftinog odmora na Jadranu, očito je prošlo. Hrvatska će više cijene morati opravdati boljom kvalitetom, infrastrukturom i uslugom jer će u suprotnom konkurencija s povoljnijim paketima imati sve veću prednost, piše 24ur.com.