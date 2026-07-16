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Nevjerojatan prizor kod Zadra: Dupin se igrao loptom s kupačima, video je oduševio internet

Nevjerojatan prizor kod Zadra: Dupin se igrao loptom s kupačima, video je oduševio internet
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Foto: Instagram

Razigrani dupin pretvorio je izgubljenu dječju loptu u nezaboravan morski spektakl koji je oduševio milijune ljudi

16.7.2026.
16:29
Lorena Motik
Instagram
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Dupini su među najomiljenijim stanovnicima mora, a svaki susret s njima ostavlja poseban dojam. Iako se neki kupači mogu iznenaditi kada ih ugledaju u neposrednoj blizini, ove znatiželjne i razigrane životinje često pokažu koliko uživaju u društvu ljudi.

Upravo takav prizor zabilježen je u videu koji je na Instagramu objavio portal 023 Zadar. Snimka je u kratkom roku osvojila korisnike društvene mreže i prikupila više od dva milijuna pregleda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 023.hr (@023.zadar)

Razigrani dupin

Na videu se vidi razigrani dupin kako izranja iz mora i glavom vješto baca loptu u zrak, zatim ponovno zaranja pa ponavlja isti potez.

Dok kupači oko njega s oduševljenjem promatraju njegovu igru, čini se da simpatični morski akrobat loptu ipak želi zadržati za sebe.

Predivno iskustvo

Dupin je pritom djelovao potpuno opušteno i očito je uživao u svakom dodavanju, a preslatka scena oduševila je sve koji su je pogledali.

"Fifa bi rekla da ju je dupin dotaknuo kosom", "Dobri dupin među dobre ljude", "Ajmee ljudi u moru imaju najbolji dan u životu", "Nadam se da su mu poklonili loptu", "Ovako treba izgledati svijet", "O bože dragi kako je to lijepo", "Ovaj video će spasiti turizam", pisali su korisnici.

U komentarima se oglasila i jedna majka te otkrila što se zapravo krije iza cijele priče.

"Da! To je naše čarobno prekrasno iskustvo! Kći je izgubila loptu, ali iskustvo za cijeli život", istaknula je.

DupinZadarPrizorLopta
komentara
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