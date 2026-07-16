Nevjerojatan prizor kod Zadra: Dupin se igrao loptom s kupačima, video je oduševio internet

Dupini su među najomiljenijim stanovnicima mora, a svaki susret s njima ostavlja poseban dojam. Iako se neki kupači mogu iznenaditi kada ih ugledaju u neposrednoj blizini, ove znatiželjne i razigrane životinje često pokažu koliko uživaju u društvu ljudi.

Upravo takav prizor zabilježen je u videu koji je na Instagramu objavio portal 023 Zadar. Snimka je u kratkom roku osvojila korisnike društvene mreže i prikupila više od dva milijuna pregleda.

Razigrani dupin

Na videu se vidi razigrani dupin kako izranja iz mora i glavom vješto baca loptu u zrak, zatim ponovno zaranja pa ponavlja isti potez.

Dok kupači oko njega s oduševljenjem promatraju njegovu igru, čini se da simpatični morski akrobat loptu ipak želi zadržati za sebe.

Predivno iskustvo

Dupin je pritom djelovao potpuno opušteno i očito je uživao u svakom dodavanju, a preslatka scena oduševila je sve koji su je pogledali.

"Fifa bi rekla da ju je dupin dotaknuo kosom", "Dobri dupin među dobre ljude", "Ajmee ljudi u moru imaju najbolji dan u životu", "Nadam se da su mu poklonili loptu", "Ovako treba izgledati svijet", "O bože dragi kako je to lijepo", "Ovaj video će spasiti turizam", pisali su korisnici.

U komentarima se oglasila i jedna majka te otkrila što se zapravo krije iza cijele priče.

"Da! To je naše čarobno prekrasno iskustvo! Kći je izgubila loptu, ali iskustvo za cijeli život", istaknula je.