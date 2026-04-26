Dvaput bio uhićen! Grgić odgovorio je li moralno da se opet kandidira: 'Neka moji sugrađani odgovore'

Dva puta uhićen dosadašnji gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić ide u novu političku utrku. Želi se vratiti na čelo grada - bez obzira na ozbiljne sumnje u koruptivna kaznena djela. Skupio je potpise za još jednu kandidaturu i vjeruje u pobjedu.

RTL Danas uputio se u Novu Gradišku gdje je razgovarao s Vinkom Grgićem o njegovoj ponovnoj kandidaturi, smatra li da je to moralno te što očekuje ako osvoji izbore.

U ožujku ste podnijeli ostavku kako biste izašli iz istražnog zatvora - sada se ponovo kandidirate, a dva put ste uhićeni - je li to po vama moralno?

"Pa ne znam. Upravo zbog toga i izlazim na ove izbore da moji sugrađani kažu je li to moralno ili nije. Tražim nekakvo njihovo mišljenje, na kraju krajeva, cijele ove priče, i prvi put su me puno podržali, apsolutno u prvom krugu, i za vijeće, puno ih je došlo i puno ih je molilo da nastavimo tu priču. Naravno, ima ih i puno koji su drugog mišljenja, ali vidit ćemo."

USKOK tu iznosi ozbiljne sumnje u ovoj istrazi, imate optužnicu od ranije - jeli po vama dakle moralno - tražiti povjerenje građana opet?

"Želim čuti njihovo mišljenje - jednostavno. Ako oni smatraju da to nije moralno, oni će to pokazati na izborima i ja ću se povući. Mislim da bi mi trebali dati svoje povjerenje radi svega što sam napravio u ovom gradu.

USKOK vas tereti da ste primilili mito i tražili mito - jeste li?

"Pa nisam, ja sam to i tamo rekao - negirao sam krivnju, nisam prihvatio i naravno pripremam svoju obranu gdje ću dokumentirati i dokazati sve ono što mi se stavlja na teret - da to malo drugačije izgleda."

Ne mislite da će vam nove optužbe biti ozbiljan teren i da možete ovog puta izgubiti izbore?

"Naravno da će biti teret, ali vjerujem i da će neka druga strana razuma i savjesti isto se pretvoriti u jednu drugu situaciju - pozitivnu za mene."

Ukoliko biste pobijedili, bili bila to Vaša pirova pobjeda? Bojite li se, ako biste opet došli na funkciju, da bi Vas USKOK mogao ponovo uhitit?

"Pravno je sve moguće. Ja nisam pravnik, ja sam arhitekt. Da me je strah, ja bi se maknuo od svega, ali ja nema što izgubiti u ovom trenutku."

Cijeli razgovor pogledajte u videu na vrhu članka.