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Doznajemo: Grgić danas ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika, a sada USKOK traži istražni zatvor

Doznajemo: Grgić danas ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika, a sada USKOK traži istražni zatvor
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Vinko Grgić je i službeno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške

11.6.2026.
14:14
Ivana Ivanda RožićKatarina Dimitrijević Hrnjkaš
Davor Javorovic/PIXSELL
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Kako doznaje RTL Danas, USKOK je ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, koji je danas i službeno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške.

O prijedlogu USKOK-a odlučivat će sudac istrage Županijskog suda u Osijeku, a ročište je zakazano za petak u 12 sati.

Podsjetimo, Grgić je do sad čak dva puta bio uhićen. 

Prvi put u svibnju 2021. godine, drugi put u veljači ove godine - također zbog sumnje na korupciju, odnosno primanje mita.

Grgić je u razgovoru za RTL Danas u travnju odbacio sumnje na primanje mita, a na pitanje reporterke Dajane Šišić je li primio ili dao mito, kako ga tereti USKOK, podgovorio je: "Pa nisam, ja sam to i tamo rekao - negirao sam krivnju, nisam prihvatio i naravno pripremam svoju obranu gdje ću dokumentirati i dokazati sve ono što mi se stavlja na teret - da to malo drugačije izgleda."

Tada je Grgić podnio ostavku, zbog čega su nedavno održani prijevremeni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške. U drugom krugu Grgićev protukandidat bio je HDZ-ov Bernardin Trnk, a Grgić je odnio objedu uz podršku 2.829 birača od sveukupno njih 4.649 koji su izašli na izvore.

Danas je Grgić i službeno preuzeo funkciju gradonačelnika, a kako piše portal Slavonski.hr, tijekom preuzimanja funkcije Grgić je naveo kako će gradska uprava nastaviti s provedbom započetih i najavljenih projekata, s ciljem daljnjeg gospodarskog i društvenog razvoja grada te podizanja kvalitete života njegovih stanovnika.

"Kada jednom uđete u ciklus gradnje i razvoja, taj proces se ne zaustavlja. Nastavit ćemo s realizacijom svih planiranih projekata", rekao je Grgić istaknuvši kako grad, unatoč velikim investicijama, nije opterećen kreditnim zaduženjima.

Najavljeno je i da će nakon službenog preuzimanja funkcije, sastati se s pročelnicima i voditeljima, a potom i direktorima gradskih poduzeća.

 

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