Osuđeni, ali fotelje se ne odriču: Kožić i Grgić nisu jedini kojem birači gledaju kroz prste

Zagrebački župan Stjepan Kožić danas je nepravomoćno presuđen da je županijskim novcem počastio liječnike koji su ga operirali. Na čitanje presude nije stigao, proglašen je krivim.

Dobio je 11 mjeseci uvjetno, s rokom kušnje od tri godine. Bivši HSS-ovac, na prošlim je izborima dobio podršku HDZ-a.

"Po meni je to bila riječ o nekom nevjerojatnom propustu znam ga, dugi niz godina. Riječ je o ozbiljnom čovjeku i nije mi jasno kako se tako nešto dogodilo", komentirao je premijer Andrej Plenković.

696 eura cateringa za liječnike uplatio je prije početak suđenja. Kožić nije htio pred kamere, a njegov odvjetnik najavljuje žalbu. No sudac je ponašanje oštro kritizirao.

"Neshvatljivo je da čovjek s dugogodišnjim životnim i političkim iskustvom, svoj rad i moralni integritet proda za 20 porcija hrane, nekoliko butelja vina i sokova", komentirao je sudac Vedran Blažeković.

Grgić ponovno izabran za gradonačelnika

Kožić nije jedini političar kojem birači unatoč pravosudnim problemima ponovno daju povjerenje.

Bivši SDP-ov gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić uhićen je 2021. u kraku afere JANAF. Pa ponovno prije četiri mjeseca zbog sumnji da je primao mito od ugostitelja.

Sinoć je opet izabran na čelo grada.

"Imam čvrsta moralna načela, koja su mi roditelji utkali, i okolina koja je tu prisutna, naravno, što da kažem, znam što sam napravio i što nisam i idem dalje. Borit ću se kao što sam se do sada borio", komentirao je Grgić.

USKOK-ova optužnica i za Babića, Posovca, Juzbašića

Na ostavku nije ni pomišljao bivši HDZ-ovac, sad nezavisni gradonačelnik Kutine Zlatko Babić. Nakon četiri mjeseca pritvora samo se vratio u ured.

"Iako imam i USKOK-ovu optužnicu i počeo je sudski postupak, ja sam dobio izbore i vjerojatno je presudio moj prethodni rad, znači da građani ipak gledaju što je gradonačelnik do sada napravio", rekao je.

Sudi mu se zbog optužbi da je za većinu u Gradskom vijeću vijećnicima obećavao zapošljavanja članova obitelji ili povećanje plaće.

Birači su dali povjerenje i međimurskom županu Matiji Posavcu iz stranke Sjever. Čeka presudu za optužbe za primanje 10 tisuća kuna mita, i zapošljavanja.

Bivši HDZ-ovac Damir Juzbašić na čelu je grada Županje iako optuženičku klupu dijeli s ministrima u aferi po Babi i stričevima. Pred kamere nisu htjeli.

"Hrvati imaju selektivan mišljenje što je korupcija, što nije, što bi trebalo biti kažnjeno, a što ne, posebice u lokalnim sredinama gdje svi znaju sve", komentirao je komunikacijski stručnjak Maro Alavanja.

Zakon je to uredio, ali zabrana kandidature na lokalnim i parlamentarnim izborima odnosi se samo u slučaju pravomoćne kazne zatvora dulje od šest mjeseci. Na predsjedničkim kandidati nema ni te prepreke.