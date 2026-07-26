Razorna oluja poharala ruski grad: Poginula jedna osoba, deseci ozlijeđenih

Snažno olujno nevrijeme praćeno obilnom kišom i grmljavinom pogodilo je u subotu Rostovsku oblast u Rusiji.

Kako piše TASS, vjetar je rušio stabla i oštetio električne vodove, zbog čega je bez struje ostalo 15 gradova i okruga u toj regiji.

"Broj stanovnika grada ozlijeđenih zbog nevremena porastao je na 28", objavio je gradonačelnik Aleksandar Skrjabin na Telegramu.

A powerful storm hit Russia's Rostov-on-Don overnight, killing one person and injuring at least 13 others.



The storm brought thunderstorms and wind gusts of up to 25 meters per second, toppling more than 170 trees, tearing down power lines and damaging roofs, advertising… pic.twitter.com/vo07QORcIU — Brian McDonald (@BrianMcDonaldIE) July 26, 2026

Ranije je izvijestio da je jedna osoba preminula, 13 je ozlijeđeno, a sedam je hospitalizirano u gradu zbog jakih vremenskih uvjeta.

Rostov na Donu privremeno je ostao i bez opskrbe vodom, no stanje je do nedjelje ujutro normalizirano.

Rostov region, Russia ❗

⛈️⚡❌ Severe storms, heavy rain, and strong winds have caused widespread disruptions across Russia's Rostov region tonight. Power outages have affected at least 15 cities and districts, with water supplies also disrupted in several areas due to… pic.twitter.com/fwQtC72r7s — LX (@LXSummer1) July 25, 2026

Zbog posljedica nevremena u gradu je ipak proglašeno izvanredno stanje.