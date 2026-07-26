FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IZVANREDNO STANJE /

Razorna oluja poharala ruski grad: Poginula jedna osoba, deseci ozlijeđenih

Razorna oluja poharala ruski grad: Poginula jedna osoba, deseci ozlijeđenih
×
Foto: Screenshot 'X'/LXSummer1,BrianMcDonaldIE

Zbog posljedica nevremena u gradu proglašeno je izvanredno stanje

26.7.2026.
20:58
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/LXSummer1,BrianMcDonaldIE
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Snažno olujno nevrijeme praćeno obilnom kišom i grmljavinom pogodilo je u subotu Rostovsku oblast u Rusiji.

Kako piše TASS, vjetar je rušio stabla i oštetio električne vodove, zbog čega je bez struje ostalo 15 gradova i okruga u toj regiji.

"Broj stanovnika grada ozlijeđenih zbog nevremena porastao je na 28", objavio je gradonačelnik Aleksandar Skrjabin na Telegramu.

Ranije je izvijestio da je jedna osoba preminula, 13 je ozlijeđeno, a sedam je hospitalizirano u gradu zbog jakih vremenskih uvjeta.

Rostov na Donu privremeno je ostao i bez opskrbe vodom, no stanje je do nedjelje ujutro normalizirano.

Zbog posljedica nevremena u gradu je ipak proglašeno izvanredno stanje.

NevrijemeOlujaRusijaPoginula OsobaIzvanredno Stanje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike