Razorna oluja poharala ruski grad: Poginula jedna osoba, deseci ozlijeđenih
Zbog posljedica nevremena u gradu proglašeno je izvanredno stanje
Snažno olujno nevrijeme praćeno obilnom kišom i grmljavinom pogodilo je u subotu Rostovsku oblast u Rusiji.
Kako piše TASS, vjetar je rušio stabla i oštetio električne vodove, zbog čega je bez struje ostalo 15 gradova i okruga u toj regiji.
"Broj stanovnika grada ozlijeđenih zbog nevremena porastao je na 28", objavio je gradonačelnik Aleksandar Skrjabin na Telegramu.
Ranije je izvijestio da je jedna osoba preminula, 13 je ozlijeđeno, a sedam je hospitalizirano u gradu zbog jakih vremenskih uvjeta.
Rostov na Donu privremeno je ostao i bez opskrbe vodom, no stanje je do nedjelje ujutro normalizirano.
Zbog posljedica nevremena u gradu je ipak proglašeno izvanredno stanje.