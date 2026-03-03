Bivši predsjednik Osijeka smijenio trenera nakon pobjede od 8:0

Nogometni svijet ostao je zatečen odlukom brazilskog velikana Flamenga, koji je smijenio trenera samo tri kola nakon početka nove sezone i to na isti dan kada je njegova momčad upisala uvjerljivu pobjedu 8:0.

Riječ je o 40-godišnjem Filipe Luísu, nekadašnjem legendarnom beku Atlético Madrid i Chelsea, koji je u kratkom razdoblju na klupi Flamenga ostvario zavidne rezultate. Pod njegovim vodstvom klub je prije samo tri mjeseca osvojio Copa Libertadores i naslov brazilskog prvaka, a ukupno je tijekom 2025. godine stigao do četiri trofeja.

Uz Luísa klub napuštaju i pomoćni trener Ivan Palanco te kondicijski trener Diogo Linhares, što je Flamengo potvrdio službenim priopćenjem.

Iako su iza njega impresivni uspjesi, presudili su rezultati na početku 2026. godine. Flamengo je izgubio brazilski Superkup od Corinthians te Recopu Sudamericana od argentinskog Lanús. U domaćem prvenstvu momčad je trenutačno tek na 11. mjestu, s jednom pobjedom iz tri susreta.

Nezadovoljstvo je raslo i na tribinama. Tijekom utakmice protiv Lanúsa na legendarnoj Maracanã Stadium dio navijača otvoreno je iskazivao frustraciju i upućivao uvrede treneru, što je dodatno pojačalo pritisak.

Prema pisanju brazilskih medija, odluka o smjeni donesena je još nakon poraza od Lanúsa, u dogovoru predsjednika kluba i sportskog direktora Joséa Bote, koji je tu funkciju preuzeo početkom 2025. nakon odlaska iz Osijeka.

Luís tako odlazi unatoč trofejnoj 2024. i 2025. godini kada je osvojio Kup Brazila, Copa Libertadores, prvenstvo Carioca te naslov prvaka Brazila. Uz sve to, osigurao je i plasman u finale državnog prvenstva Rio de Janeira.

