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DJEVOJČICE SU OPERIRANE /

Majka sijamskih blizanki pokazala njihovu prvu fotografiju i otkrila imena: 'Jedva čekam da dođu'

Majka sijamskih blizanki pokazala njihovu prvu fotografiju i otkrila imena: 'Jedva čekam da dođu'
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Foto: Televízne noviny Markíza

Zdenka (38) iz Tatre, majka sijamskih blizanki koje su rođene i operirane prošlog tjedna u Bratislavi sa suprugom odgaja četvero njihove i dvoje posvojene djece. Željno iščekuje dolazak svojih djevojčica iz bolnice

18.6.2026.
14:22
Magazin.hr
Televízne noviny Markíza
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Majka sijamskih blizanki, koje su rođene prošlog tjedna u Bratislavi, 38-godišnja je Zdenka iz Tatre. Zajedno sa suprugom odgaja četvero svoje djece, te dvoje posvojene. Iako žive skromno raduju se trenutku kada će kod kuće dočekati svoje dvije djevojčice.

"Kod kuće sam tjedan dana, dobro sam. Veselim se njihovom dolasku kući i brizi oko njih'', kaže ova majka koja rođenje sijamskih blizanki vidi kao Božji dar. "Blizanke se zovu Lucia i Anna," otkrila je.

Majka sijamskih blizanki pokazala njihovu prvu fotografiju i otkrila imena: 'Jedva čekam da dođu'
Foto: Televízne noviny Markíza

Dvoje djece posvojili su nakon obiteljske tragedije. "Sestra mog muža je umrla, pa smo ih uzeli pod našu skrb i brinemo o njima," kaže Zdenka, piše tnlive.sk.

Ne bi ih se odrekla

Objasnila je kako je relativno kasno saznala da očekuje sijamske blizanke. Međutim, tvrdi kako to ne bi ništa promijenilo, ona ih se ne bi nikada odrekla. 

Majka sijamskih blizanki pokazala njihovu prvu fotografiju i otkrila imena: 'Jedva čekam da dođu'
Foto: Televízne noviny Markíza

Stalno je u kontaktu s liječnicima. "Zdravstveno stanje beba je stabilno, a svi zdravstveni djelatnici koji se brinu o njima daju sve od sebe'', rekla je Dana Kamenická, glasnogovornica Nacionalnog instituta za dječje bolesti u Bratislavi.

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Sijamske BlizankeBratislavaOperacijaMajka
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