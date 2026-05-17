Bulegina dominacija se nastavlja: Čudesni Talijan je nepobjediv

Nicolò Bulega nastavio je ispisivati povijest Svjetskog prvenstva u Superbikeu, ostvarivši dominantnu trostruku pobjedu na petoj rundi sezone u Češkoj.

Vozač tvorničke Ducati momčadi bio je nezaustavljiv na stazi Autodrom Most, dodatno učvrstivši svoje vodstvo u ukupnom poretku i ostavivši konkurenciju da se pita ima li itko odgovor na njegovu nevjerojatnu formu u 2026. godini. Vikend je, međutim, bio daleko od jednostavnog, ispunjen dramom, teškim padovima i uzbudljivim borbama koje su držale publiku na nogama od petka do nedjelje. Iza Bulegine savršene izvedbe, njegov timski kolega Iker Lecuona pokazao se kao jedini pravi izazivač, dok je Yari Montella zaokružio vikend iz snova za Ducati.

Nedjelja u znaku Ducatija: Borba timskih kolega i prvo trostruko slavlje za Montellu

Nedjeljni program u Mostu potvrdio je apsolutnu nadmoć talijanskog proizvođača. U jutarnjoj Superpole utrci, Bulega je s najbolje startne pozicije imao nešto lošiji start, što je Lecuoni omogućilo da preuzme vodstvo. Aktualni prvak je nakratko pao na treće mjesto, no brzo je pretekao Yarija Montellu i krenuo u lov na svog timskog kolegu. Nekoliko krugova trajala je napeta borba, no Bulega je u drugoj polovici utrke od deset krugova nametnuo ritam koji Lecuona nije mogao pratiti te je na kraju slavio s prednošću od gotovo dvije sekunde. Montella je mirno priveo utrku kraju na trećem mjestu.

Druga glavna utrka donijela je još uzbudljiviji dvoboj na vrhu. Lecuona je ovoga puta pružio još jači otpor, vodeći utrku u nekoliko navrata i konstantno vršeći pritisak na Bulegu. Dvojac Aruba.it Racing - Ducati tima bio je klasa za sebe, vozeći se daleko ispred ostatka poretka. U napetoj završnici, Bulegino iskustvo i nevjerojatan osjećaj za motocikl ponovno su presudili. U posljednjim krugovima uspio je stvoriti minimalnu prednost i proći ciljem sa samo 0,594 sekunde prednosti ispred Španjolca. Yari Montella (Barni Spark Racing Team) ponovno je bio treći, zaokruživši svoj prvi trostruki podij u WorldSBK karijeri, iako s velikih 15 sekundi zaostatka.

"Bila je to vrlo teška subotnja utrka, Iker je bio vrlo jak", priznao je Bulega nakon prve borbe. "Nisam bio na sto posto s motociklom, ali borba je bila sjajna. U posljednja tri kruga, kada sam ga prestigao, pokušao sam zaboraviti male probleme i samo nametnuti svoj tempo." Lecuona je, unatoč još jednom drugom mjestu, bio zadovoljan. "Stvarno sam sretan jer sam barem pokušao. Imali smo jako dobar ritam. Bilo je teško prestići ga jer imamo isti motocikl, ali različite stilove vožnje."

Dramatična subota: Crvena zastava, teški padovi i Gerloffov sretan preokret

Nedjeljna dominacija uslijedila je nakon iznimno dramatične subote. Prva utrka prekinuta je već u prvom krugu zbog teškog pada Danila Petruccija (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) u trinaestom zavoju. Talijan je prevezen u bolnicu s kontuzijama donjeg dijela leđa i lijevog kuka. Prekid utrke pokazao se kao spas za Garretta Gerloffa (Kawasaki WorldSBK Team). Amerikanac je na prvom startu imao katastrofalnu reakciju, pomaknuvši se prije gašenja svjetala i pavši na četrnaesto mjesto.

"Predugo su držali svjetla", objasnio je Gerloff. "Otpustio sam kvačilo misleći da će se ugasiti, ali nisu, pa sam ga ponovno stisnuo, a onda su se ugasila i svi su me prošli. Crvena zastava mi je zaista pomogla." U ponovljenom startu, Gerloff je bio sjajan i na kraju je utrku završio na izvanrednom četvrtom mjestu, što je njegov najbolji rezultat za Kawasaki. Subotnji program obilježio je i težak pad Alvara Bautiste (Barni Spark Racing Team) na trećem slobodnom treningu, zbog kojeg je Španjolac zadobio prijelome desnog stopala i bio primoran propustiti ostatak vikenda. Utrku je začinio i incident između Alberta Surre i Sama Lowesa, nakon kojeg je Lowes pao, a Surra zaradio kaznu dugog kruga.

Staza velikih izazova i era rušenja rekorda

Autodrom Most, sa svojom kombinacijom brzih i tehnički zahtjevnih zavoja, predstavlja jedan od najvećih izazova u kalendaru, posebno za kočione sustave. Staza je ocijenjena s visokom ocjenom 4 od 5 po zahtjevnosti, s deset zona kočenja po krugu. Najteži je prvi zavoj nakon startno-ciljne ravnine duge gotovo 800 metara, gdje vozači usporavaju s 291 km/h na samo 70 km/h u 4,7 sekundi, podnoseći silu od 1,5 G. Tijekom cijele utrke, svaki vozač na polugu kočnice primijeni ukupnu silu od čak 860 kilograma.

U takvim uvjetima, Bulegina preciznost i savršena sinkronizacija s Ducatijem Panigale V4 R dolaze do punog izražaja. Njegov pobjednički niz u Mostu bio je nastavak sezone iz snova. Prije Češke, Bulega je postao prvi vozač u povijesti koji je pobijedio u prvih dvanaest utrka sezone, a u subotu je ostvario svoju sedamnaestu uzastopnu pobjedu. Također je izjednačio rekord od dvadeset i pet uzastopnih postolja, koji su prije njega postavili samo Colin Edwards i Toprak Razgatlioglu. Odsustvo Razgatlioglua, koji je u Mostu ostvario deset pobjeda i slovi za "kralja staze", dodatno je otvorilo put Ducatijevoj dominaciji.

Borbe izvan vrha i češki junaci pred domaćom publikom

Dok su se na vrhu odvijale bitke Ducatijevih vozača, iza njih su se vodile jednako žestoke borbe. Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) imao je snažan vikend, završivši prvu utrku na petom mjestu, tik iza Gerloffa. Njegov timski kolega Alex Lowes također je pokazao borbenost, probivši se u subotu s petnaestog startnog mjesta do sedme pozicije. Yamahini vozači Andrea Locatelli i Stefano Manzi zaokružili su top deset u prvoj utrci, no nisu uspjeli parirati tempu vodećih.

Posebnu priču vikenda ispisali su domaći vozači u nižim kategorijama, koji su imali snažnu podršku publike. U klasi World Supersport, Češku su predstavljali Ondřej Vostatek i Oliver König u timu Compos Racing. Vostatek je nakon dobrog vikenda u Mađarskoj stigao u Most s ciljem da potvrdi rastuću formu, dok se König, nakon povratka u prvenstvo, još uvijek prilagođava novom motociklu. U novoj klasi World Sportbike, koja je zamijenila WorldSSP300, nastupili su Troy Sovička kao stalni vozač i Štěpán Zuda s pozivnicom. Iako nisu ostvarili zapaženije rezultate, njihov nastup bio je važan dio manifestacije koja, prema riječima organizatora, postaje prvi veliki motorsport događaj sezone u Češkoj.

Nakon još jednog vikenda apsolutne dominacije, Svjetsko prvenstvo u Superbikeu nastavlja se za dva tjedna u Španjolskoj, na stazi Motorland Aragon. Nicolò Bulega tamo stiže s ogromnih 87 bodova prednosti ispred Ikera Lecuone, a ostatak svijeta se s pravom pita: može li itko zaustaviti crveni stroj iz Bologne? Borbe za postolja i važne bodove u poretku postaju sve žešće, obećavajući uzbudljiv nastavak sezone.