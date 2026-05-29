Najstariji sin Brada Pitta i Angeline Jolie zakonski odbacuje očevo prezime

Sin Angeline Jolie (50) i Brada Pitta (62), Maddox (24), podnio je zahtjev za službenu promjenu prezimena, prenose strani mediji. Prema pisanju TMZ-a, 24-godišnji Maddox želi iz svog prezimena izbaciti “Pitt”, pa bi tako nosio ime Maddox Chivan Jolie.

Zahtjev još uvijek nije službeno odobren. Predstavnici Brada Pitta nisu željeli komentirati slučaj, dok se Angelina Jolie zasad nije oglasila, piše People. Ipak, ovo nije neočekivan korak. Maddox je već ranije izostavio Pittovo prezime iz odjavne špice novog filma svoje majke “Couture”. U filmu je radio kao pomoćnik redatelja, a bio je potpisan kao Maddox Jolie. Riječ je o drami u kojoj Angelina Jolie glumi američku redateljicu oboljelu od raka dojke tijekom boravka u Francuskoj za vrijeme Tjedna mode u Parizu.

Maddox je najstariji od šestero djece bivšeg holivudskog para koji se razveo prije deset godina. Angelina i Brad zajedno imaju još Paxa, Zaharu, Shiloh te blizance Knoxa i Vivienne.

Maddox, kojeg je par posvojio 2002. godine, nije jedini koji se posljednjih godina distancirao od očevog prezimena. Upravo suprotno, sva njihova djeca prestala su koristiti očevo prezime, no ne i zakonski.

Vivienne je tako u kazališnom programu za mjuzikl “The Outsiders” bila potpisana samo kao Vivienne Jolie, dok je Zahara tijekom predstavljanja na fakultetu koristila prezime Jolie. I Shiloh je prošle godine službeno promijenila ime te izbacila prezime Pitt. Pax i Knox nisu službeno promijenili prezime, ali su ga prestali koristiti.

