Jim Carrey izgleda neprepoznatljivo: Plastični kirurg objasnio gdje je 'zapelo'

Na 51. dodjeli Cesar nagrada održanoj u pariškoj dvorani Olympia, Jim Carrey primio je nagradu za životno djelo. Poznati kanadsko-američki glumac proslavio se ulogama u filmovima "Maska" te "Trumanov show", a ovo veliko priznanje za dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti posebno mu je značilo.

Naime, preci popularnog glumca zapravo dolaze iz Francuske, a glumac se u govoru okupljenima i obratio na francuskom jeziku zahvalivši se svojoj obitelji.

Međutim, veću pozornost od nagrade privukao je izgled glumca.

Mnogi korisnici društvenih mreža istaknuli su kako glumac izgleda znatno drugačije nego prije, dok su neki uvjereni da je riječ o rezultatu estetskih operacija.

Operacije ili?

Kako bi se razriješila dilema oko izgleda popularnog glumca, DailyMail sada je kontaktirao plastičnog kirurga dr. Jeffreyja Spieglea koji je objasnio o čemu je riječ.

Spiegle je, naime, 100% siguran da je Carrey u lice "ubrizgao" botoks.

Međutim, uvjeren je kako je doktor koji je izveo tretman na poznatom glumcu neispravno postupio te odabrao botoks koji je prikladniji za tretiranje ženskih lica.

"Ovi tretmani su izvrsni kada se pravilno izvedu, ali mu je injektor dao botoks koji je prikladniji za žensko lice, što je dovelo do neobično zakrivljenih obrva", objasnio je Spiegle dodavši kako je važno odabradi kiruga koji poznaje nijanse te razlike muške i ženske fizionomije.

Također, dodao je da je Carrey vjerojatno podvrgnut i nekoj vrsti laserskog tretmana "kako bi mu lice bilo bljeđe".

