Ovo morate pogledati! Plenkovića smo prije točno 25 dana pitali o Piletiću, evo kako je odgovorio

Ministar rada i socijalne skrbi, Marin Piletić, odlazi s čela Ministarstva rada i socijalne skrbi, rečeno je na sastanku Predsjedništva HDZ-a.

Zamijeniti će ga, kako neslužbeno doznajemo, Alen Ružić, ravnatelj KBC-a Rijeka.

Ministar Piletić tjednima je sjedio u "vrućoj fotelji" radi teme inkluzivnog dodatka zbog koje na kraju i "pao". Njegovo posljednje "roštiljanje" na tu temu dočekalo ga je tako i na prvom saborskom aktualcu nakon zimske stanke - 15. siječnja - kada su članovi Vlade odgovarali na pitanja zastupnika u Hrvatskom saboru.

Oporba sasula paljbu po njemu

Ministar Piletić tada je bio posebno "na meti" zastupnika, upravo zbog teme inkluzivnog dodatka. Vidno ljutiti ministar odgovarao je na pitanja oporbe koja ga nije štedjela te je pozivala na njegovu odgovornost:

Anita Curiš Krok (SDP) ministru Piletiću poručila je da je "nekompetentan i da je pao s Marsa". Sabina Glasovac (SDP) ministru je postavila pitanje o inkluzivnom dodatku te naglasila da je 15.000 ljudi umrlo prije nego što je dočekalo svoje zakonsko pravo.

Evo što joj je ministar Piletić tada odgovorio:

"Podsjetit ću sve u dvorani i hrvatsku javnost da objedinjavajući četiri prava u jedno smo zaustavili da osoba s invaliditetom četiri puta kuca na vrata neke institucije da dobije naknadu. Naknade koje su u kumulativu, jedna trećina ili manje nego što je danas inkluzivni dodatak. Netko tko je primao 300 eura u kumulativu može računati na inkluzivni od 720 eura. Jedan papir, jedna naknada - to je bio cilj onih koji se bave za prava osoba s invaliditetom."

Plenković: 'Tko živ, tko mrtav sutra'

I premijer Andrej Plenković imao je toga dana štošta objašnjavati uoči saborskog "aktualca". Komentirajući optužbe na račun medija koji su izvještavali o povećanju socijalnih naknada, rekao je:

"Zašto bih se ispričao? Čitajte naslovnice, a oni koji su pronašli neka gledaju. Nemojte mi stavljati usta ono što nisam rekao".

Naša reporterka Katarina Brečić tada je premijera pitala i hoće li ministar Piletić ostati na svojoj funkciji do kraja mandata?

"Što ja znam, tko ostane do kraja mandata tko živ, tko mrtav sutra. Deset godina smo tu, bit ćemo još", poručio je, a na pitanje

Jel on izrazio želju da bi ostao do kraja mandata ili mu je previše to, bilo je niz tih odluka.

"Oho, odakle vam to, pa ne znam, on se vama nešto povjerava što meni ne govori?, znakovito je odgovorio Plenković tada.

Najnovije informacije o odlasku ministra Piletića iz Vlade pratite na net.hr-u.