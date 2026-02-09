Plenković uskoro pred novinarima: Otkriva zašto Piletić odlazi

Ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić odlazi iz Vlade, upravo je rečeno na Predsjedništvu HDZ-a. Umjesto njega, neslužbeno doznajemo, novi ministar trebao bi biti Alen Ružić, sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka.

Čini se, nikad bolji trenutak za smjenu ministra, budući da rejting HDZ-a i premijera Plenkovića po novom CRO Demoskopu pokazuje visoke postotke potpore.

Vladajuća stranka dugo nije bila iznad 30 posto, a u veljači je, uvjerljivo prvi izbor s 30,6 posto (u odnosu na 27,5 posto iz posljednjeg mjerenja u prosincu). To je rast od 3 postotna boda u odnosu na kraj godine. SDP ostaje drugi izbor (23,1 posto), uz slični, nešto viši rejting nego u prosincu (22,5 posto u prosincu). Rast bilježi i MOŽEMO!, doduše manji od jednog postotnog boda. Sada su na 13,3 posto (u odnosu na 12,4 posto u prosincu).

Uskoro pratimo uživo obraćanje Andreja Plenkovića.

CRO Demoskop

Rejting stranaka i političara za veljaču uvelike je ovisio o političkom sukobu oko dočeka brončanih rukometaša i nastupa Marka Perkovića Thompsona. Najnoviji CRO Demoskopa ove godine pokazao je da su najviše su profitirali - HDZ i premijer Plenković.

HDZ-ov rast vidi se na blažem padu desnih opcija. MOST je na 5,4 posto (u odnosu na 6,2 posto iz prethodnog mjerenja), slijedi stranka njihove bivše članice Kluba Selak Raspudić s 2,4 posto (prema 2,8 posto iz prosinca), a značajan pad bilježi HDZ-ov partner Domovinski pokret koji sad ima 1,6 posto podrške.

Rejting im je gotovo prepolovljen u odnosu na prosinac (tada su imali 2,9 posto). Slijedi IDS, a nakon toga, tri opcije sa istim rejtingom - Centar, Pravo i Pravda te Nezavisna platforma Sjever. Sve ostale opcije su ispod toga, a neodlučnih je oko 13 posto (u usporedbi s 16,6 posto iz prosinca).

Na ljestvici najpozitivnijih političara prvi izbor ostaje predsjednik Milanović s 23,6 posto (u odnosu na 26 posto iz prosinca), no ovo je njegov najlošiji rejting u zadnjih godinu dana. U istom razdoblju ovo je najbolji rejting premijera Plenkovića. Skočio je za 6 i pol postotnih bodova u odnosu na prosinac. Sada je na 17,9 posto (prema 11,5 posto iz prošlog mjerenja u prosincu). No značajan rast bilježi i zagrebački gradonačelnik Tomašević. S 4,1 posto u prosincu sada je najpozitivniji za gotovo 8 posto ispitanika (7,7 posto).

Četvrto mjesto s izborom od 2,5 posto drži Dalija Orešković (u prosincu 2,3 posto), a slijedi je ministar obrane Ivan Anušić s rezultatom od 2,2 posto (u prosincu 3,5 posto). Dalje slijede Marija Selak Raspudić (1,8 posto), Biljana Borzan (1,2 posto), dok ljestvicu top 10 najpozitivnijih hrvatskih političara zatvaraju Ivana Kekin, Siniša Hajdaš Dončić i Miro Bulj (s istim rezultatom, 1,1 posto). Među deset najpozitivnijih političara pet je predsjednika stranaka (HDZ, Možemo, DOSIP, NL Marije Selak Raspudić i SDP).

POGLEDAJTE VIDEO: Plenković primio hrvatsku futsal reprezentaciju