Novi udarac za Plenkovića! Ministar Piletić odlazi iz Vlade, evo tko bi ga trebao zamijeniti

Ministar rada i socijalne skrbi Marin Piletić odlazi iz Vlade, rečeno je na sastanku Predsjedništva HDZ-a.

Umjesto njega, kako nam je neslužbeno potvrđeno, novi ministar trebao bi biti Alen Ružić, sadašnji ravnatelj KBC-a Rijeka.

Marin Piletić postao je ministar 29. travnja 2022. godine. Naslijedio je Josipa Aladrovića.

Smjena nakon odluke Upravnog suda?

Smjena dolazi nakon što je Upravni sud u Zagrebu donio nepravomoćnu presudu prema kojoj će nasljednici osoba, koje su ostvarile pravo na inkluzivni dodatak, dobiti pravo na isplatu. Ako se utvrdi da je preminula osoba imala pravo na dodatak, država će njezinim nasljednicima morati isplatiti sve iznose od dana podnošenja zahtjeva do smrti podnositelja. Procjenjuje se da je takvih oko 15 tisuća slučajeva.

Piletićevo ministarstvo žalilo se na tu odluku.

U prethodnih nekoliko mjeseci postalo je jasno da sustav ne funkcionira jer se nisu ispoštovali zakonski rokovi o odlučivanju o pravu na inkluzivni dodatak, koji je uveden s ciljem objedinjavanja i povećanja socijalnih naknada za osobe s invaliditetom i teškim bolestima.

Unatoč zakonskim obvezama, deseci tisuća zahtjeva ostali su neriješeni, a više od 15 tisuća postupaka obustavljeno je jer su podnositelji u međuvremenu preminuli.