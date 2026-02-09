Ova iluzija posvađala je cijeli internet: Vidite li vi roza bijelu ili sivo tirkiznu tenisicu?

Svi se dobro sjećamo viralne optičke iluzije s haljinom koja je podijelila svijet - jedni su je vidjeli kao plavo-crnu, drugi kao bijelo-zlatnu. No, pokazalo se da to nije bila jedina vizualna zagonetka koja je uspjela potpuno zbuniti korisnike društvenih mreža.

Nova rasprava započela je na popularnoj Reddit zajednici r/opticalilusions, gdje je jedan korisnik objavio fotografiju tenisice koja je u rekordnom roku izazvala pravu malu internetsku buru.

Pitanje je jednostavno, ali odgovor očito nije: "Je li tenisica ružičasta s bijelim vezicama ili siva s tirkiznim (mint) vezicama i prugama?"

Žestoka rasprava

Prema riječima autora objave, ova je fotografija "toliko zbunjujuća da zbog nje pucaju i prijateljstva", a sudeći po tisućama komentara, rasprava je doista otišla daleko. Tenisica je postala povod za žestoke debate, usporedbe percepcije boja i nevjericu kako ista slika može izgledati potpuno drugačije.

"Koji je dio za vas ružičast, a koji bijel? Ja vidim samo sivu i tirkiznu", "Osjećam se kao da padam na testu psihopatije, nema šanse da to vidim kao ružičasto i bijelo, objektivno je samo plavo i sivo", "Glavna boja je ružičasta, vezice i obrub su bijeli. Koji su dijelovi sivi i tirkizni", "Što? Kako vidiš ružičasto i bijelo? Koliko god se trudim, ne vidim ništa osim sive cipele sa svijetlim tirkiznim akcentima", "Svijetlosiva i mint zelena za mene također. Ne mogu vjerovati da itko vidi ružičastu", samo su neki od komentara.

Koje je boje tenisica?

Dakle, stvarna boja tenisice je siva s tirkiznim (mint) detaljima. Ružičasta nijansa koju dio ljudi vidi zapravo uopće ne postoji na originalnom modelu, već je riječ o optičkoj varki nastaloj zbog načina na koji naš mozak interpretira boje na fotografiji. Mozak automatski pokušava ispraviti osvjetljenje i prilagoditi kontrast, što u ovom slučaju dovodi do pogrešne percepcije boja.

Ova iluzija posebno je snažna iz nekoliko razloga. Prije svega, na fotografiji ne postoji jasna bijela referentna točka koja bi mozgu poslužila kao oslonac za pravilno određivanje nijansi. Uz to, slika je loše balansirana, s nejasnim izvorom svjetla i hladnim tonovima koji dodatno zbunjuju vid.

Veliku ulogu igra i kontrast između vezica i gornjišta tenisice, koji vara oko i pojačava dojam ružičaste boje. Konačno, naš mozak ne obrađuje vizualne informacije jednako kod svih ljudi - on se prilagođava osobnom iskustvu i navikama.

Tako osobe koje su češće izložene umjetnom ili slabijem osvjetljenju mogu vidjeti drugačije boje od onih koji sliku promatraju na dnevnom svjetlu ili na ekranu s drugačijim postavkama.