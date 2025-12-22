Ovo su najveći hitovi Chrisa Ree: Njegov život bio je obilježen i teškom borbom s bolešću

Preminuo je Chris Rea, britanski kantautor čiji je promukli glas postao sinonim za vožnju kući za blagdane, potvrdio je glasnogovornik njegove obitelji. Glazbenik, koji je prodao više od trideset milijuna albuma diljem svijeta, umro je u 74. godini, mirno u bolnici nakon kratke bolesti.

Iza sebe je ostavio nasljeđe koje spaja blues, rock i pop, ali i jednu od najomiljenijih božićnih pjesama svih vremena, čiji je nastanak bio gotovo slučajan.

Rea je bio jedinstvena pojava na glazbenoj sceni. Njegov hrapavi vokal i majstorsko sviranje slide gitare stvorili su zvuk koji je bio istovremeno melankoličan i utješan. Pjesme poput "The Road to Hell", "Josephine" i "On the Beach" osigurale su mu status glazbene ikone, no za milijune ljudi diljem svijeta on će zauvijek ostati čovjek koji je uglazbio onaj poseban osjećaj povratka kući za Božić.

Od tvornice sladoleda do nominacije za Grammy

Christopher Anton Rea rođen je 1951. godine u Middlesbroughu, kao jedno od sedmero djece u obitelji oca Talijana i majke Irkinje. "Biti Irac i Talijan u kafiću u Middlesbroughu, život sam započeo kao autsajder", izjavio je jednom prilikom.

Njegova obitelj bila je poznata po tvornici sladoleda i kafićima, gdje je i sam radio kao mladić, a vozački ispit položio je u jednom od očevih dostavnih vozila za sladoled. Iako se od njega očekivalo da obiteljski posao pretvori u globalni koncern, mladi Rea je, kako je sam rekao, "sve vrijeme provodio u skladištu svirajući slide gitaru".

Glazbi se ozbiljnije posvetio tek s 22 godine, pridruživši se bendu Magdalene u kojem je zamijenio Davida Coverdalea, budućeg pjevača Deep Purplea. Nakon kratkog boravka u bendu The Beautiful Losers, ponuđen mu je solo ugovor. Prvi veliki uspjeh stigao je neočekivano i to s druge strane Atlantika. Njegova pjesma iz 1978. godine, "Fool (If You Think It’s Over)", postala je veliki hit u Sjedinjenim Državama, dosegnuvši 12. mjesto na ljestvicama i donijevši mu nominaciju za nagradu Grammy za najboljeg novog izvođača. Ipak, vrhunac komercijalnog uspjeha u domovini doživio je tek krajem osamdesetih, kada su njegovi albumi, poput "The Road to Hell", osvajali prva mjesta ljestvica.

Božićna pjesma rođena iz očaja

Iako je njegova karijera bila ispunjena hitovima, jedna pjesma se izdvaja svojom nevjerojatnom pričom i dugovječnosti. "Driving Home for Christmas" nastala je 1978. godine u jednom od najtežih razdoblja njegova života. Rei je istekao ugovor s diskografskom kućom, ostao je bez menadžera i, što je najgore, nije imao novca ni za kartu za vlak od Londona do Middlesbrougha. Njegova supruga Joan sjela je u njihov stari Austin Mini i vozila stotinama kilometara kako bi ga pokupila.

"Na povratku je počeo padati snijeg i stalno smo zapinjali u prometu", prisjetio se Rea. "Gledao sam druge vozače, svi su izgledali tako jadno. U šali sam počeo pjevati 'Vozimo se kući za Božić...'. Kad god bi ulična rasvjeta obasjala unutrašnjost automobila, zapisivao bih stihove." Pjesma je nastala u desetak minuta, no bila je zaboravljena godinama.

Kada ju je njegova izdavačka kuća odlučila objaviti 1986. godine, Rea se žestoko protivio. "U tom trenutku mi nije trebala božićna pjesma koja bi me pratila. Učinio sam sve što sam mogao da spriječe objavu te ploče. Srećom, jesu!", rekao je kasnije. Pjesma isprva nije postigla značajan uspjeh, ali je s godinama, kroz radijsko emitiranje i streaming servise, polako gradila svoj status. Njezina topla, nostalgična atmosfera i jednostavna poruka o radosti povratka domu rezonirale su s publikom. Desetljećima nakon objave, 2021. godine, konačno je ušla među deset najslušanijih u Velikoj Britaniji, potvrdivši svoj status besmrtnog blagdanskog klasika.

Borba s bolešću i strast prema brzini

Reain život bio je obilježen i teškom borbom sa zdravstvenim problemima. Dijagnosticiran mu je rak gušterače, zbog čega je 2001. godine podvrgnut kompliciranoj operaciji uklanjanja gušterače, dijela želuca i crijeva, što je dovelo do dijabetesa. Godine 2016. pretrpio je moždani udar, a godinu kasnije srušio se na pozornici tijekom koncerta. Ipak, nikada nije dopustio da ga bolest odvoji od glazbe. Upravo suprotno, tvrdio je da ga je suočavanje sa smrtnošću potaknulo da se vrati svojim glazbenim korijenima, delta bluesu.

Osim glazbe, njegova velika strast bili su automobili i utrke, što je bila i česta inspiracija za njegove pjesme. Sudjelovao je u Britanskom prvenstvu turističkih automobila i čak je radio kao mehaničar za F1 tim Jordan. "Nisam htio biti VIP gost, pa su me zadužili za desnu stražnju gumu Eddieja Irvinea", prisjetio se. Iako ga više nema, njegov jedinstveni glas nastavit će odzvanjati svakog prosinca, podsjećajući nas na jednostavnu, ali duboku radost povratka kući s puta. Iza sebe je ostavio suprugu Joan, s kojom je bio od 17. godine, te kćeri Josephine i Juliju.

​