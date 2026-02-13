Prepoznajete li ovog mladića? Policija u Zaboku ga traži, i to zbog razbojništva

PU krapinsko-zagorska traga za počiniteljem koji je 29. siječnja, u trgovini u Zaboku, uz prijetnju pištoljem počinio kazneno djelo razbojništva u pokušaju.

U vezu s počinjenjem kaznenog djela razbojništva dovodi se mlađa muška osoba, visine oko 170 cm, slabije tjelesne građe, a na temelju opisa izrađen je foto crtež nepoznatog počinitelja.

Foto: Pu Krapinsko-zagorska

"Molimo građane ako raspolažu informacijama o nepoznatom muškarcu s fotografije, a za kojeg se pretpostavlja da je počinitelj kaznenog djela, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese krapinsko-zagorska@policija.hr", priopćili su iz policije.

