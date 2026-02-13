FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PRIJETIO PIŠTOLJEM /

Prepoznajete li ovog mladića? Policija u Zaboku ga traži, i to zbog razbojništva

Prepoznajete li ovog mladića? Policija u Zaboku ga traži, i to zbog razbojništva
×
Foto: Pu Krapinsko-zagorska

U vezu s počinjenjem kaznenog djela razbojništva dovodi se mlađa muška osoba, visine oko 170 cm, slabije tjelesne građe, a na temelju opisa izrađen je foto crtež nepoznatog počinitelja

13.2.2026.
11:58
Tesa Katalinić
Pu Krapinsko-zagorska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

PU krapinsko-zagorska traga za počiniteljem koji je 29. siječnja, u trgovini u Zaboku, uz prijetnju pištoljem počinio kazneno djelo razbojništva u pokušaju.

U vezu s počinjenjem kaznenog djela razbojništva dovodi se mlađa muška osoba, visine oko 170 cm, slabije tjelesne građe, a na temelju opisa izrađen je foto crtež nepoznatog počinitelja.

Prepoznajete li ovog mladića? Policija u Zaboku ga traži, i to zbog razbojništva
Foto: Pu Krapinsko-zagorska

"Molimo građane ako raspolažu informacijama o nepoznatom muškarcu s fotografije, a za kojeg se pretpostavlja da je počinitelj kaznenog djela, da o tome obavijeste najbližu policijsku postaju ili nam se jave na broj 192. Također građani informacije mogu dostaviti i putem e-mail adrese krapinsko-zagorska@policija.hr", priopćili su iz policije

POGLEDAJTE VIDEO: Opljačkana klet, nestalo 500 litara mošta: Zagorci u strahu nakon drske vinske pljačke

ZabokPrijetnja PištoljemRazbojništvoPu Krapinsko-zagorska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx