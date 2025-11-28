Francuz otkrio koliko ga Modrić fascinira: 'Želim takvu strast i kad budem imao 40'

Adrien Rabiot otvoreno je progovorio o tome koliko mu znači igrati uz Luku Modrića te koliko ga hrvatski maestro impresionira i u nogometnoj i u ljudskoj dimenziji. U razgovoru za Gazzettu francuski veznjak istaknuo je da ga je Modrić osvojio svojom jednostavnošću, nenametljivim karakterom i dječačkom ljubavlju prema nogometu.

“On je nevjerojatno jednostavan, zaljubljen u nogomet kao dijete. Od prvog dana osjećam se sjajno kraj njega u sredini terena, ima nevjerojatnu viziju, ali isto tako ogromnu energiju, stalno vraća posjed, trči i reagira kada treba. Čudesan je igrač. Još me više fascinira njegova želja, svakog dana, i sa 40 godina. Duboko ga poštujem i nadam se da ću i ja imati tu strast u njegovim godinama”, rekao je Rabiot.

Francuzu je zatim postavljeno pitanje o milanskom derbiju, u kojem je odigrao svih 90 minuta nakon povratka od ozljede. “Ponos i sreća. To je poseban ogled za Milan i navijače, a pobijediti prvi derbi na San Siru bilo je nešto posebno. Ova tri boda daju nam dodatno samopouzdanje”, naglasio je.

Njegov dolazak u Milan pretvorio je momčad u tehnički stabilniju i taktički kontroliraniju. No, ključan kotačić u toj transformaciji je upravo Modrić. Hrvatski kapetan donio je iskustvo, mirnoću i lidersku težinu.

Rabiot, koji je stigao nakon Modrića, iz prve je ruke vidio koliko je njegov utjecaj sveobuhvatan. Prema njegovim riječima, Modrić je odmah preuzeo vodstvo i u svlačionici i na terenu, nametnuvši standarde koje je momčad godinama pokušavala dosegnuti.

Francuza je u startu usporila ozljeda lista, no kada je bio u sastavu Milan je dominirao: pet pobjeda i jedan remi u šest utakmica, uz samo jedan primljeni pogodak. Njegova važnost u strukturi momčadi rapidno je rasla, a zajednička povezanost s Modrićem dodatno je pojačala Milanu stabilnost, energiju i kvalitetu u veznom redu.

