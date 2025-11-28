FREEMAIL
Napetost pred Svjetsko prvenstvo: Potez jedne delegacije podigao prašinu

Napetost pred Svjetsko prvenstvo: Potez jedne delegacije podigao prašinu
Foto: Alexander Tamargo/getty Images/profimedia

Lokalni mediji navode kako je među dužnosnicima koji nisu dobili vizu i predsjednik Iranske nogometne federacije

28.11.2025.
10:15
Hina
Alexander Tamargo/getty Images/profimedia
Iran je odlučio bojkotirati ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. nakon što su Sjedinjene Države odbile izdati vize nekolicini članova njihove delegacije, objavio je u petak Iranski nogometni savez.

Ždrijeb skupina Svjetskog nogometnog prvenstva koje će idućeg ljeta ugostiti SAD, Meksiko i Kanada, održat će se 5. prosinca u Washingtonu. No, Iranci su odlučili kako neće sudjelovati u ceremoniji izvlačenja nakon što su SAD odbile izdati vize nekolicini članova delegacije.

"Obavijestili smo FIFA-u da donesene odluke nisu povezane sa sportom i da članovi iranske delegacije neće sudjelovati u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo," objavio je glasnogovornik Iranskog nogometnog saveza na državnoj televiziji.

Lokalni mediji navode kako je među dužnosnicima koji nisu dobili vizu i predsjednik Iranske nogometne federacije Mehdi Taj, kao i izvršni direktor reprezentacije Mehdi Kharati.

Iranska novinska agencija Tasnim još je u listopadu izvijestila da su Amerikanci odbili vize za ukupno sedam iranskih dužnosnika.

Iran se nalazi u drugoj jakosnoj skupini uoči ždrijeba, zajedno s Hrvatskom i još 10 reprezentacija.

Iranci su do sada šest puta sudjelovali na svjetskim prvenstvima i nikada nisu prošli skupinu.

