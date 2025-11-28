Modrićev suigrač o hrvatskom kapetanu: 'Pa govorimo o osvajaču Zlatne lopte'

Engleski reprezentativac i bivši igrač Chelseaja Fikayo Tomori u nedavnom je podcastu Filthy Fellas izrazio svoje čuđenje hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem.

“On je apsolutno među moja tri najdraža suigrača otkako sam u Milanu”, rekao je Tomori, a zatim opisao kako je izgledao Modrićev dolazak u momčad: “Kada je došao, nitko nije znao što očekivati, ali nakon prvog treninga bilo je jasno. Netko ga je zatim u svlačionici pitao je li ikada izgubio loptu. Odgovor je, očito, bio ‘ne’. Modrić je nevjerojatan, pa govorimo o osvajaču Zlatne lopte.”

Tomori je u Milan stigao 2021. iz Chelseaja za 35 milijuna eura. Osim za ta dva kluba, igrao je i za Brighton, Hull i Derby, a za englesku je reprezentaciju skupio pet nastupa.

