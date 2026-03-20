EMOTIVNI TRENUTAK /

Thompson ponosniji nego na Hipodromu: Kći Diva Marija blista u uniformi Hrvatske Vojske

Foto: Net.hr

Marko Perković Thompson ponosno je pratio kćer Divu Mariju na svečanoj vojnoj prisezi

20.3.2026.
Poznati glazbenik Marko Perković Thompson (59) danas je u pratnji supruge Sandre posjetio Vojarnu Požega povodom svečane vojne prisege svoje kćeri Dive Marije Perković (18). 

Na fotografijama je zabilježen emotivan obiteljski trenutak. U prvom planu su Marko Perković Thompson, njegova supruga Sandra Perković i njihova kći Diva Marija Perković, koja nosi vojnu uniformu.

Obitelj stoji zajedno, blisko i povezano, s vidljivim osjećajem ponosa i podrške. Diva Marija u uniformi djeluje samouvjereno i nasmiješeno, dok roditelji uz nju pucaju od ponosa.

Podsjetimo, Diva je 9. ožujka započela dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje, a njezin ulazak u vojsku privukao je veliku pažnju javnosti i medija.

Thompson i supruga Sandra imaju petero djece: sina Šimuna, sina Ante Mihaela, kćer Divu Mariju te blizanke Katarinu Cvitu. Diva je ljetos ostvarila i prvu glumačku ulogu u filmu “Diva”, a poznata je po bliskom odnosu s ocem, koji je u intervjuima isticao njezinu posebnu ulogu u obitelji.

Marko Perković ThompsonSandra PerkovićKćerPrisegaPonos
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
