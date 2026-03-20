Thompson ponosniji nego na Hipodromu: Kći Diva Marija blista u uniformi Hrvatske Vojske

Poznati glazbenik Marko Perković Thompson (59) danas je u pratnji supruge Sandre posjetio Vojarnu Požega povodom svečane vojne prisege svoje kćeri Dive Marije Perković (18).

Foto: Net.hr

Na fotografijama je zabilježen emotivan obiteljski trenutak. U prvom planu su Marko Perković Thompson, njegova supruga Sandra Perković i njihova kći Diva Marija Perković, koja nosi vojnu uniformu.

Obitelj stoji zajedno, blisko i povezano, s vidljivim osjećajem ponosa i podrške. Diva Marija u uniformi djeluje samouvjereno i nasmiješeno, dok roditelji uz nju pucaju od ponosa.

Podsjetimo, Diva je 9. ožujka započela dvomjesečno temeljno vojno osposobljavanje, a njezin ulazak u vojsku privukao je veliku pažnju javnosti i medija.

Thompson i supruga Sandra imaju petero djece: sina Šimuna, sina Ante Mihaela, kćer Divu Mariju te blizanke Katarinu i Cvitu. Diva je ljetos ostvarila i prvu glumačku ulogu u filmu “Diva”, a poznata je po bliskom odnosu s ocem, koji je u intervjuima isticao njezinu posebnu ulogu u obitelji.

POGLEDAJTE VIDEO: Od robotskog redovnika do Sjeverne Koreje na Svjetskom: Ovo je Direktov pregled dana